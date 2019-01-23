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В России предложили ввести стандарты бесплатного питания в школах 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила министру просвещения Ольге Васильевой и министру труда и социальной политики Максиму Топилину обращения, в которых предложила внедрить стандарты бесплатного питания в школах.
«В связи с поступившей… информацией о случаях голодных обмороков учащихся школ в Кемеровской области вследствие отсутствия бесплатного питания в учебных учреждениях прошу вас провести работу по внедрению стандартов по бесплатному питанию (завтраки и обеды) всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет на всей территории Российской Федерации», — говорится в тексте отправленных обращений. Их цитирует RT.
В настоящее время порядок предоставления бесплатного школьного питания субъекты России определяют самостоятельно.
Ранее резонанс вызвало видео из школы в Набережных Челнах, где ученика не впускали в столовую, так как его родители не оплатили питание.
После этого губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 23 января поручил работникам региональной администрации проверить образовательные учреждения на наличие фактов голодных обмороков среди школьников. Помимо прочего, поводом для этого поручения стал доклад уполномоченного по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрия Кислицына, который на сессии облсовета рассказал о социальном расслоении учеников.
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Комментарии
Общество , Образование , Ольга Васильева , Максим Топилин , Кемеровская Область
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