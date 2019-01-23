В Таганроге окажут помощь многодетной матери с пособием в 47,5 рубля

Городская администрация окажет многодетной матери из Таганрога Ростовской области , которой было назначено пособие в 47,5 рубля, единоразовую материальную помощь в размере 10-15 тысяч рублей и организует бесплатную госпитализацию двух ее сыновей, сообщил РИА Новости представитель горадминистрации.

Ранее многодетная мать из Таганрога Татьяна Хижняк рассказала РИА Новости, что в 2018 году после развода с мужем она с тремя детьми оказалась на улице. Ей пришлось взять кредит в 1 миллион рублей на покупку квартиры в общежитии. Женщина неоднократно обращалась за помощью в органы соцзащиты города, в начале года ей назначили пособие в 47,5 рубля и выплату в 1 тысячу рублей. Власти заявили, что назначили такую сумму, исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.

"Она получит дополнительную выплату из резервного фонда главы администрации города на основании предоставленных документов… Сумма материальной помощи составит от 10 до 15 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Хижняк приглашена в администрацию на прием, где ее проконсультируют по выплатам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также помогут составить заявление на улучшение жилищных условий.