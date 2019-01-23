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Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства 

Рамблер 42 минуты назад

Санкции США привели к трагедии в Керченском проливе

Суда «Канди» и «Маэстро» загорелись в Керченском проливе в попытке избежать санкций США, сообщает Reuters. Кораблями владеет турецкая компания Milenyum Denizcilik Gemi, попавшая под санкции в 2015 году за поставки сжиженного газа в Сирию. Осенью 2018-го Минфин США распространил ограничения на нескольких физ— и юрлиц, а также упомянул в рекомендации о санкционных рисках суда «Венис» и «Маэстро». В прошлом месяце СМИ сообщили, что оба судна продолжают операции и часто бывают в порте Темрюк. После этих публикаций руководство порта отказало в доступе «Маэстро», но не «Венис», так как последнее сменило название на «Канди». В результате газ загружался на «Канди» в порте Темрюк, после чего перегружался на «Маэстро» в открытом море. 21 января во время этого процесса суда загорелись.

Путин охладил пыл Абэ

Президент России Владимир Путин дал понять премьер-министру Японии Синдзо Абэ, что тот «зашел слишком далеко» в своих ожиданиях относительно Курильских островов, пишет «Коммерсант». Вчера Путин принял Абэ в Кремле. Президент описал визит премьера словами «завернул к нам в Москву», напомнил, что диалог глав государств о Курилах длится уже несколько лет, подчеркнул, что декларация 1956 года «в первую очередь» предусматривает заключение мирного договора, а также предупредил, что для передачи двух островов Японии в России должен состояться референдум, итоги которого очевидны и не обрадуют Абэ.

Спортивным россиянам сделают вычет

Занимающимся спортом россиянам может быть предоставлен налоговый вычет. Минфин уведомил о начале разработки соответствующего законопроекта на портале проектов нормативных правовых актов. Обоснованием необходимости его подготовки назван протокол совещания у зампреда правительства Ольги Голодец, куратора культуры и спорта. Минфин предлагает с помощью вычета возвращать физическим лицам суммы, уплаченные за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Публичное обсуждение проекта продлится до 4 февраля 2019 года, а его вступление в силу запланировано на январь 2020-го.

Россиян спасут из «зарплатного рабства»

Консолидированный зарплатный реестр спасет россиян из «зарплатного рабства», уверены в «Альфа-банке», «Совкомбанке» и «Тинькофф банке». Заместитель председателя первого Владимир Сенин рассказал «Ведомостям», что выработанный тремя кредитными организациями проект реестра уменьшит доминирование государственных банков в сфере зарплат, позволив всем банкам общаться напрямую с работниками, а не работодателями. По словам Сенина, тот факт, что почти три четверти зарплат граждан поступает в госбанки ВТБ и Сбербанк, позволяет им аккумулировать не только деньги населения, но и сведения об их финансовом поведении и положении.

Россияне будут экономить

Россияне в 2019 году сменят модель поведения на сберегательную и накопят на 22% больше денег, чем в 2018-м. Об этом со ссылкой на макропрогноз Института народнохозяйственного прогнозирования РАН сообщают «Известия». В ИНП полагают, что в течение нынешнего года граждане накопят 5,5 триллиона рублей — на триллион больше, чем в 2018-м. По словам заместителя директора института Александра Широва, росту экономности россиян поспособствует то, что крупные покупки они уже совершили в 2016-2018 годах из-за отложенного кризисом спроса.
«В то же время из-за роста НДС и ставок по вкладам ситуация стала больше располагать к накоплениям», — добавил он.
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Общество , Видео , Синдзо Абэ , Ольга Голодец , Владимир Путин , Банк ВТБ , Совкомбанк , Казначейство США , Тинькофф банк , Сбербанк России , РАН , Минфин , Альфа-банк , Ведомости , газета "Известия" , Reuters , Сирия , США , Темрюк
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