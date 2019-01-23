Подсчитаны траты Навального на отдых в Таиланде

По подсчетам автора канала «Честное слово», за перелет троих взрослых и одного ребенка старше двух лет эконом-классом в Бангкок авиакомпанией «Россия» Навальный отдал не менее 200 тыс. рублей. «При этом мы не учитываем тот факт, что билеты в новогодние праздники обходятся значительно дороже», — добавил автор статьи.

Проживание в фешенебельном отеле Banyan Tree Bangkok для семьи из четырех человек на 12 дней обошлось Навальному не менее чем в 632 тыс. рублей.

Таким образом «только на билеты и отель Навальный выложил 834 тыс. рублей». «И это только жилье и логистика — а ведь были еще экскурсии и походы по ресторанам для всей семьи. Суммарно вся поездка Навального тянет на полновесный миллион рублей. … Собственно говоря, это показывает уровень потребления „общественника“, который имеет возможность нигде официально не работая тратить больше полумиллиона рублей только на гостиницу», — отмечает автор канала.

Он отмечает, что на написание поста его подвигло то, что во время отпуска Навального «его активисты буквально попрошайничали в Сети, вымаливая у подписчиков деньги на оплату штрафов, задержанным на митингах сторонникам Навального, которых он призывал выходить на несогласованные акции и „винтиться“, да и просто на банальное поддержание функционирования».

Таким образом, пишет автор канала, «в то время как региональные штабы собирают средства на оплату собственного существования и выплату штрафов, Навальный тратит в Таиланде миллион на отдых — сумма вполне достаточная, чтобы разом закрыть все вопросы для множества активистов».

Кроме того, в ноябре прошлого года координатор закрытого в октябре штаба Алексея Навального в Архангельске Александр Песков сообщил, что блогер полгода не платил активистам зарплату.

Вместе с тем, сам Навальный, судя по всему, в деньгах не нуждается. Так, в середине ноября блогер за день нашел 2 млн рублей на оплату долга судебным приставам.