Священникам РПЦ посоветовали пользоваться соцсетями

Церковь должна присутствовать в соцсетях и мессенджерах, чтобы привлечь аудиторию, которой интересны вопросы веры, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Официальные страницы епархий в соцсетях никогда не будут популярными: это, в первую очередь, летопись; в основном социальные сети работают у персоналий», — сказал Легойда в интервью ТАСС.

В пример он привел ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия, который ведет Telegram-канал и пишет о жизни академии для семинаристов, прежде всего.

«Но подписчиков у него значительно больше, чем студентов, потому что его читают не только студенты, но и те, кому интересна жизнь семинарии и жизнь церкви», — отметил он.

Между тем Легойда посетовал, что в мессенджерах практически отсутствует возможность обратной связи с авторами и дискуссии.

«Это такой «эффект энциклопедии»: раз написано, значит, так и есть на самом деле. Вот и выходит, что во многих каналах присутствуют церковные темы, но практически отсутствует серьезная аналитика или даже качественное информирование на религиозную тему», — добавил он.

При этом он предупредил прихожан об осторожном отношении к информации, размещенной в интернете. В частности, он предостерег от невнимательного заказа треб, при котором пожертвования могут пойти не церкви, а мошенникам.

По его словам, в 2018 году РПЦ обнаружила около 20 сайтов, которые обманывающих своих посетителей.

«Деятельность сайтов такого рода может быть и частично мошеннической, поскольку неизвестно, в каком объеме они передают собранные в пользу храмов и монастырей пожертвования. В большинстве случаев они не имеют никаких письменных соглашений с храмами и монастырями. Если уж кто-то не может заказать требу лично, то лучше воспользоваться официальной страницей храма или монастыря», — сказал Легойда.

Он считает, что постоянно пользоваться такими сервисами не стоит, так как они не заменяют церковной жизни, молитвы в храме, участия в таинствах.

«Если человек заказывает требу, придавая этому не больше значения, чем заказу пиццы, то это пародия на духовную жизнь. Исповедь онлайн и технологическое движение к какому-то подобию виртуальной церкви уводят человека от реальной духовной жизни», — пояснил он.

Легойда также прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, у канонической Украинской православной церкви больше прав, чем у так называемой автокефальной церкви, которая «не может и шагу ступить» без Константинополя.

«Чего, сама того не желая, добилась украинская власть, так это сплочения паствы канонической церкви и духовенства на Украине перед лицом грубейшего давления государства и фанарских деятелей. Бог поругаем не бывает», — отметил он.

Он считает, что на агрессивные попытки захвата храмов раскольниками, нужно реагировать в правовом поле, апеллируя к международным правозащитным организациям.

«Нужно свидетельствовать о беззаконии перед всем миром, не замалчивать страданий верующих, не делать вид, будто ничего не происходит. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращается с письмами к самым уважаемым религиозным лидерам, к главам государств и международных организаций. Все должны знать о нарушениях религиозных прав. На рассмотрение наших обращений нужно время и мы ждем ответов», — рассказал он.

Также он заметил, что со стороны поместных православных церквей нет ярко выраженной оценки действий Константинопольского патриарха. Но, по его словам, это молчание громкое.

«Новообразованная структура не получила выражения поддержки ни от одной поместной церкви ни в какой форме, включая поздравления с созданием и поздравления «предстоятелю» с избранием. Те, кто высказался публично, давали негативные оценки: Антиохийская Церковь, Сербская, Польская… Они говорят о невозможности признания того, что и как было сделано, и такая реакция как раз демонстрирует, что позиция Константинополя не находит поддержки», — сказал он.

В понедельник «патриарх» неканонической УПЦ КП Филарет заявлял, что «Православная церковь Украины» должна быть переименована, а также рассказал о двоевластии среди украинских раскольников.

Ранее священнослужители русского экзархата Западной Европы, распущенного Синодом Константинополя в ноябре 2018 года, отвергли призыв подчиняться архиереям Фанара на территории европейских стран.