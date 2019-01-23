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Лауреат Пулитцеровской премии Рассел Бейкер умер в США 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американский писатель-сатирик, журналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии Рассел Бейкер скончался в США, в штате Вирджиния, в возрасте 93 лет, сообщает The New York Times.
По данным издания, Рассел Бейкер получил свою первую Пулитцеровскую премию за автобиографический роман "Взросление".
Вторая престижная награда была присуждена за статьи в колонке "Обозреватель", которую он вел в газете The New York Times на протяжении 36 лет, с 1962 по 1998 год.
Также Бейкер получил две премии Джорджа Полка в журналистике и многие другие награды.
Ранее сообщалось, что скончался американский драматург Нил Саймон, также обладатель Пулитцеровской премии за лучшее драматическое произведение.
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Общество , США , Нил Саймон , New York Times
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