Лауреат Пулитцеровской премии Рассел Бейкер умер в США

По данным издания, Рассел Бейкер получил свою первую Пулитцеровскую премию за автобиографический роман "Взросление".

Вторая престижная награда была присуждена за статьи в колонке "Обозреватель", которую он вел в газете The New York Times на протяжении 36 лет, с 1962 по 1998 год.

Также Бейкер получил две премии Джорджа Полка в журналистике и многие другие награды.