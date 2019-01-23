Умер известный писатель-фантаст Михаил Ахманов

Санкт-Петербурге в возрасте 73 лет умер писатель-фантаст Михаил Нахмансон, известный под псевдонимом Ахманов. Литератор ушёл из жизни 10 января, однако известно об этом стало только сейчас.

О смерти Ахманова сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его друг, депутат городского Заксобрания Борис Вишневский

«После ухода братьев Стругацких Миша — физик, ставший писателем — был лучшим, на мой взгляд, из российских фантастов», — написал Вишневский.

На счету Ахманова более 40 фантастических, приключенческих и исторических романов. Наибольшую известность ему принесли циклы произведений «Двеллеры», «Дик Саймон», «Пришедшие из мрака» и многие другие.