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Дворняга ворвалась на подиум во время показа мод 

Рамблер 46 минут назад
Собака стала невольной участницей показа мод в Индии. Инцидент произошел во время презентации новой коллекции дизайнера Рохита Бала в Мумбаи: в тот момент, когда модели вышли на подиум, внезапно на сцене появился бродячий пес и привлек все внимание публики. Совершенно не смущаясь людей, дворняга прошлась по подиуму. Добродушное животное виляло хвостом и охотно шло на контакт, при этом некоторые модели не смогли удержаться от желания погладить такую общительную собаку. В итоге покинуть сцену псу помогли организаторы мероприятия, а ролик с его участием набрал более 250 тысяч просмотров в Сети.
Общество , Азия , Видео , В мире , Индия , Мумбаи
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