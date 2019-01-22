Дворняга ворвалась на подиум во время показа мод

Собака стала невольной участницей показа мод в Индии . Инцидент произошел во время презентации новой коллекции дизайнера Рохита Бала в Мумбаи : в тот момент, когда модели вышли на подиум, внезапно на сцене появился бродячий пес и привлек все внимание публики. Совершенно не смущаясь людей, дворняга прошлась по подиуму. Добродушное животное виляло хвостом и охотно шло на контакт, при этом некоторые модели не смогли удержаться от желания погладить такую общительную собаку. В итоге покинуть сцену псу помогли организаторы мероприятия, а ролик с его участием набрал более 250 тысяч просмотров в Сети.