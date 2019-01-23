В «Парке тигров» прокомментировали возможный переезд Амура

Сообщения о переезде тигра Амура, известного своей дружбой с козлом Тимуром, из Приморского сафари-парка в кубанский "Парк тигров" пока беспредметны. Об этом заявил директор "Парка тигров" Александр Пшеничный.

"Пока не о чем разговор вести. Это беспредметно, одни только намерения", — цитирует Пшеничного РИА Новости.

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил СМИ, что Амура выводят из программы по сохранению и размножению амурского тигра и передадут в зоопарк Краснодарского края. По словам Мезенцева, такое решение приняли власти Хабаровского края.

При этом гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев выразил сомнение, что тигра Амура могли исключить из программы размножения вида. Так поступают лишь в случае, если у животного неправильный генетический статус или оно не может размножаться, пояснил эксперт. По поводу разговоров о передаче тигра в зоопарк Краснодарского края Арамилев отметил, что это нормальная практика в рамках программы размножения животных в неволе, которую курирует Московский зоопарк.

В 2015 году неожиданная дружба козла Тимура и тигра Амура стала настоящей сенсацией. Козла привели в вольер к тигру как добычу, однако, хищник оставил в живых не побоявшегося дать ему отпор Тимура. Впоследствии козел занял спальное место тигра, "переселив" Амура на крышу убежища. Днем животные гуляли вместе в парке.