Житель Петербурга предложил покрасить чаек в российский триколор ко дню ВМФ

Житель Санкт-Петербурга в рамках проекта "Твой бюджет", который позволяет горожанам напрямую участвовать в распределении бюджета, предложил покрасить чаек в цвета российского флага ко дню ВМФ РФ . В городском комитете финансов подтвердили, что такая идея поступила, однако еще не прошла экспертизу и бюджетную комиссию.

На сайте проекта "Твой бюджет" появилась идея о покраске чаек-клуш, обитающих в границах Василеостровского района Петербурга, в цвета российского флага. Предлагается с помощью орнитологов и волонтеров сначала изучить популяцию чаек.

"Одновременно с этим в эстетических целях 1/3 чаек будет покрашена в красный цвет, 1/3 — в синий, и 1/3 останется исходного белого цвета. Возможен вариант с отказом от красного цвета и покраской части чаек в синий цвет, что будет символизировать цвета Андреевского флага", — отмечается на сайте проекта.

Автор идеи предлагает покрасить птиц стойкими пищевыми красителями (или другими красителями, не наносящими вреда птицам). Он также отмечает, что при ежегодной линьке все чайки сменят свое оперение на обычное уже к концу осени. Стоимость реализации этой идеи оценена в 5 миллионов рублей.

"Мы не ограничиваем петербуржцев на этапе подачи заявки, жители вольны предложить любую идею. Уже в дальнейшем, если инициатор попадет в бюджетную комиссию от своего района, в данном случае это Василеостровский район, то он расскажет о своей идее подробно, а возможно ли предложение автора воплотить в жизнь — покажет экспертиза инициативы", — сказала РИА Новости представитель комитета финансов.

По ее словам, для того, чтобы идея переросла в проект, автору необходимо пройти жеребьевку в своем районе, участвовать в заседаниях бюджетной комиссии, подать идею на экспертизу в профильные органы госвласти, а также получить голоса за свою идею от коллег по бюджетной комиссии.

Собеседница агентства отметила, что идеи жителей всех районов города в рамках проекта собираются до 15 февраля, в конце февраля — начале марта пройдут жеребьевки в районах. Рассмотрение на экспертизе инициатив планируется в апреле-мае, победители проекта "Твой бюджет — 2019" будут объявлены в конце июня.

"Сейчас комитет финансов не может прокомментировать данную идею, в проекте существует этап экспертизы инициатив, в рамках которой инициативы членов бюджетных комиссий отправляются в профильные комитеты, и уже они будут отвечать, насколько эта идея реализуема", — отметила собеседница агентства.

Проект "Твой бюджет" дает жителям Петербурга возможность напрямую участвовать в распределении городского бюджета. Петербуржцы могут предложить свои идею по развитию городской среды, повлиять на эффективность расходования бюджетных средств и повысить качество жизни в городе. Члены бюджетной комиссии распределят в своем районе 15 миллионов рублей. На голосовании они определяют от одной до трех инициатив-победителей, которые будут реализованы.