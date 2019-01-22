Россия опустилась в рейтинге инновационных стран мира

Южная Корея вновь признана самой инновационной страной. Корейцы возглавляют рейтинг уже шесть лет подряд.

С небольшим отрывом, второе место заняла Германия , уступив Южной Корее всего 0,08 баллов по уровню научных исследований и образования. Тройку лидеров замыкает Финляндия

Рейтинг стран мира с самым высоким уровнем инноваций составляет агентство Bloomberg на протяжении семи лет. Специалисты анализируют десятки критериев, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных компаний.

На четвертой строчке мирового рейтинга по этим показателям расположилась Швейцария, а пятёрку лучших замкнул Израиль, который поднялся за год на пять позиций.

Швеция, занимавшая в предыдущем рейтинге второе место, опустилась на седьмую строчку, оказавшись между Сингапуром и США.

Россия в этом списке потеряла две позиции и опустилась с 25 на 27 место, расположившись между Малайзией и Люксембургом, информирует «Ридус»

Ранее три российских торговых марки попали в рейтинг самых дорогих брендов мира, писал News.ru.