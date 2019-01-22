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Россия опустилась в рейтинге инновационных стран мира 

News.ru + ещё 2 27 минут назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Южная Корея вновь признана самой инновационной страной. Корейцы возглавляют рейтинг уже шесть лет подряд.
С небольшим отрывом, второе место заняла Германия, уступив Южной Корее всего 0,08 баллов по уровню научных исследований и образования. Тройку лидеров замыкает Финляндия.
Рейтинг стран мира с самым высоким уровнем инноваций составляет агентство Bloomberg на протяжении семи лет. Специалисты анализируют десятки критериев, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных компаний.
На четвертой строчке мирового рейтинга по этим показателям расположилась Швейцария, а пятёрку лучших замкнул Израиль, который поднялся за год на пять позиций.
Швеция, занимавшая в предыдущем рейтинге второе место, опустилась на седьмую строчку, оказавшись между Сингапуром и США.
Россия в этом списке потеряла две позиции и опустилась с 25 на 27 место, расположившись между Малайзией и Люксембургом, информирует «Ридус».
Ранее три российских торговых марки попали в рейтинг самых дорогих брендов мира, писал News.ru.
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Комментарии
Общество , Ридус , Bloomberg , Германия , Южная Корея , Финляндия
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