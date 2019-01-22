Раскрыты подробности покушения на Брежнева

Леонида Брежнева. 22 января 1969 года произошло покушение на генсека КПСС Виктор Ильин , тот самый лейтенант, который хотел уничтожить Брежнева, сейчас живёт в Санкт-Петербурге и ведёт уединённый образ жизни, однако согласился рассказать о событиях страшного дня. Накануне покушения он украл из части, где служил, оружие и отправился в Москву. Здесь он купил милицейскую шинель и встроился в оцепление у Боровицких ворот Кремля. Когда к воротам подъезжал правительственный кортеж, Ильин выпустил по второй машине 11 пуль. Он считал, что именно там находится генсек, но ошибся — во втором авто ехали космонавты.

Что произошло с Ильиным дальше? Каким было наказание за попытку покушения? О чём жалеет сегодня Виктор Ильин? Узнайте об этом из видео.