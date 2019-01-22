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Раскрыты подробности покушения на Брежнева 

Рамблер 52 минуты назад
22 января 1969 года произошло покушение на генсека КПСС Леонида Брежнева. Виктор Ильин, тот самый лейтенант, который хотел уничтожить Брежнева, сейчас живёт в Санкт-Петербурге и ведёт уединённый образ жизни, однако согласился рассказать о событиях страшного дня. Накануне покушения он украл из части, где служил, оружие и отправился в Москву. Здесь он купил милицейскую шинель и встроился в оцепление у Боровицких ворот Кремля. Когда к воротам подъезжал правительственный кортеж, Ильин выпустил по второй машине 11 пуль. Он считал, что именно там находится генсек, но ошибся — во втором авто ехали космонавты.
Что произошло с Ильиным дальше? Каким было наказание за попытку покушения? О чём жалеет сегодня Виктор Ильин? Узнайте об этом из видео.
Общество , Видео , Политика , Виктор Ильин , Леонид Брежнев , КПСС , Санкт-Петербург
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