Класть ногу на ногу в метро могут запретить

Руководству метро Москвы посоветовали требовать от пассажиров не закидывать ногу на ногу. Соответствующая петиция была создана на сайте «Российская общественная инициатива».

По мнению ее автора, пристрастие множества пассажиров подземки класть ногу на ногу, сидя в вагоне поезда, мешает двигаться и стоять всем остальным, а также пачкает их одежду.

По этой причине он призвал руководство подземки запретить это и регулярно напоминать пассажирам о запрете по громкой связи, как ныне напоминают снимать рюкзаки с плеч.

Автор подчеркивает, что практическим результатом воплощения его инициативы в жизнь станет обеспечение порядка в метро.

На момент написания новости за инициативу проголосовали 183 раза, против — 108. Вопрос будет рассмотрен на региональном уровне, как отмечается на сайте РОИ, если голос «за» станет на 99817 больше. Голосование закончится 26 января.

Ранее автор этой петиции выступал с рядом других, например, предлагал бесплатно раздавать наборы для электроконструирования, убрать из государственных поликлиник отделения платных услуг, а также установить размер алиментов не выше МРОТ.