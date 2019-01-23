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Рыбка захотела остаться в России 

Рамблер + ещё 19 48 минут назад
Фото: Instagram
Скандально известная Настя Рыбка не планирует покидать Россию в ближайшее время. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал ее адвокат Дмитрий Зацаринский.
Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, прославилась в феврале 2018 года, когда была задержана Таиланде по подозрению в проведении нелегального секс-тренинга.
Позже обвинения против Рыбки были изменены на сводничество, предоставление услуг сексуального характера и создание тайного преступного сообщества, девушка была признана виновной, приговорена к условному сроку и депортирована в Россию.
После приземления в аэропорту Шереметьево 17 января Рыбка была задержана полицией по подозрению в совершении преступления, предусмотренного 240-й статьей Уголовного кодекса «Вовлечение в занятие проституцией».
18 января МВД ходатайствовало перед Нагатинским райсудом столицы об аресте Вашукевич, однако заседание было отложено на 72 часа — прокурор попросил время для истребования дополнительных материалов. Вчера Рыбку отпустили из-под стражи под обязательство о явке.
Юрист девушки рассказал, что пока она не планирует покидать Россию, так как ей «нужно решить вопросы со следствием». По словам Дмитрия Зацаринского, в настоящее время Рыбка чувствует себя удовлетворительно и отдыхает, например, намерена пойти в кино.
Комментарии1
Общество , Аэропорт Шереметьево , МВД
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