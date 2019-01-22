Фонд «Доктор Лиза» в связи с морозами поможет бездомным в Москве

Благотворительный фонд "Доктор Лиза" отправил два патруля добровольцев для помощи бездомным из-за усилившихся в Москве морозов, активисты предлагают переждать холода в Центре социальной адаптации, сообщила РИА Новости директор фонда Наталья Авилова.

"В ситуации до минус десяти градусов мы не патрулируем территорию. Мы опираемся только на те разовые акции, которые мы проводим. В ситуации, когда становится холодно — как сегодня, например — у нас два патруля сейчас идут по территории и разговаривают с бездомными", — сообщила Авилова.

По ее словам, подобные морозы, когда температура опускается ниже 15 градусов, перенести на улице уже невозможно — даже рядом с шахтами метро и подъездами. Бездомных, которые находятся в центре или рядом, фонд с помощью социального патруля или самостоятельно старается переправлять в Центр адаптации имени Елизаветы Глинки, который может вместить до тысячи человек. По ее словам, сегодня добровольцам уже удалось уговорить двух бездомных поехать туда.

"Безусловно, самое главное сейчас для тех, кто оказался на улице, кто по разным причинам остался без крыши над головой — это обеспечить тепло, горячее питание, крышу над головой", — добавила директор.

Во время патрулирования, по ее словам, добровольцы фонда также проверяют здоровье бездомных и в случае необходимости вызывают скорую помощь или госпитализируют.

"Тех бездомных, которые, мы видим, уже заболели — (можем) госпитализировать, вызвать скорую, рекомендовать им — рекомендовать именно — поехать в туберкулезный диспансер, потому что до сих пор встречаются случаи туберкулеза. А тех бездомных, которые не больны, здоровы — убеждать… с уважением, безусловно, к их точке зрения просить переместиться в приюты, в те места, где им могут дать крышу над головой, где их могут покормить", — подчеркнула директор.

По ее словам, сейчас это единственный для фонда способ спасти бездомных, она отметила, что фонд еще небольшой, он состоит только из добровольцев.