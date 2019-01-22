Пока вы спали: Российский газ останется на Украине 

Российский газ останется на Украине
Россия и Украина, вероятнее всего, договорятся о транзите газа, пишут «Известия». В 2019 году истекает срок контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» о прямых поставках и транзите. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник полагает, что страны и компании договорятся о заключении новых, если будут «обнулены» взаимные судебные претензии. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий отмечает, что Украина зависима от российского газа, поэтому новый президент будет «должен» добиться сохранения его транзита. Россия также в этом заинтересована, уверен руководитель Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
«"Газпром" и его партнеры до этого времени не успевают запустить "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" на полную мощность», — объяснил он.
Рубль упадет из-за «суперадских» санкций
Рубль резко ослабеет, только если нефть внезапно и сильно подешевеет, США введут против России «суперадские» санкции либо инвесторы кардинально пересмотрят свое отношение к активам развивающихся стран. Об этом «Российской газете» заявил валютный стратег «ТелеТрейд» Александр Егоров. До тех пор, полагает он, рубль продолжит торговаться на отметке, которой достиг в течение трех первых недель 2019 года — 66 рублей за доллар, 75 за евро.
Россию вынудили нарушить ДРСМД
США могли вынудить Россию нарушить положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое мнение в статье для The Nation высказал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол. По его словам, американские власти небезосновательно винят российские в нарушении ДРСМД при испытаниях ракеты 9М729, но не учитывают, что Москва могла позволить себе это после размещения Вашингтоном систем противоракетной обороны «Иджис» в Румынии, что также противоречит договору.
РУСАДА может вновь лишиться статуса
22 января Российское антидопинговое агентство может вновь лишиться статуса, пишет «Коммерсант». Сегодня исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства соберется на заседание, в ходе которого обсудит вопрос, заслуживает ли РУСАДА лишения статуса, восстановленного осенью, в связи со срывом сроков предоставления ВАДА доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Лишение статуса может привести, например, к запрету на проведение международных соревнований, однако Андрей Митьков, защищающий интересы российских спортсменов, отметил, что спортивное сообщество подает «скорее позитивные», чем негативные «сигналы».
Почему Совет Европы необходим россиянам
Выход России из Совета Европы — «плохая идея», потому что лишит россиян необходимого им права обращаться в Европейский суд по правам человека. Об этом пишет «Взгляд». Право обращаться в ЕСПЧ гражданам России обеспечивает именно членство страны в СЕ, а делают они это активно, годами занимая первое-третье места по числу исков. И едва ли это изменится в ближайшее время, так как, судя по опросам фонда «Общественное мнение», в течение 15 последних лет россиян, доверяющих местным судам, ни разу не было больше тех, кто не доверяет.