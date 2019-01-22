Пока вы спали: Российский газ останется на Украине

Российский газ останется на Украине

«"Газпром" и его партнеры до этого времени не успевают запустить "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" на полную мощность», — объяснил он.

Рубль упадет из-за «суперадских» санкций

Рубль резко ослабеет, только если нефть внезапно и сильно подешевеет, США введут против России «суперадские» санкции либо инвесторы кардинально пересмотрят свое отношение к активам развивающихся стран. Об этом « Российской газете заявил валютный стратег «ТелеТрейд» Александр Егоров . До тех пор, полагает он, рубль продолжит торговаться на отметке, которой достиг в течение трех первых недель 2019 года — 66 рублей за доллар, 75 за евро.

Россию вынудили нарушить ДРСМД

США могли вынудить Россию нарушить положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое мнение в статье для The Nation высказал профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол. По его словам, американские власти небезосновательно винят российские в нарушении ДРСМД при испытаниях ракеты 9М729, но не учитывают, что Москва могла позволить себе это после размещения Вашингтоном систем противоракетной обороны «Иджис» в Румынии, что также противоречит договору.

РУСАДА может вновь лишиться статуса

22 января Российское антидопинговое агентство может вновь лишиться статуса, пишет «Коммерсант». Сегодня исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства соберется на заседание, в ходе которого обсудит вопрос, заслуживает ли РУСАДА лишения статуса, восстановленного осенью, в связи со срывом сроков предоставления ВАДА доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Лишение статуса может привести, например, к запрету на проведение международных соревнований, однако Андрей Митьков , защищающий интересы российских спортсменов, отметил, что спортивное сообщество подает «скорее позитивные», чем негативные «сигналы».