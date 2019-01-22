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Россияне отказались доверять частным организациям 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия заняла последнее место в международном рейтинге доверия людей к общественным институтам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Edelman Trust Barometer.
Средний показатель доверия к институтам в мире находится на уровне 52 процентов и постепенно растет. В России этот показатель составляет 29 процентов и заметно снижается (год назад было 36 процентов).
Более всего россияне готовы доверять правительственным организациям и представителям бизнеса, но и на такое способна лишь треть опрошенных (34 процента). Это ниже среднего мирового показателя на 13 и 22 процента, соответственно.
К сообщениям СМИ прислушивается только каждый четвертый житель страны (26 процентов), что почти вдвое меньше, чем по миру (47 процентов).
Наибольшее подозрение у россиян вызывают неправительственные организации, что жителям других стран не свойственно.
В целом же по миру, выявило исследование, люди готовы доверять своим работодателям больше чем кому-либо еще (75 процентов).
В ежегодном исследовании американской компании Edelman приняли участие 33 тысячи жителей 27 стран, включая Германию, США, Китай, Индию и Великобританию.
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Общество , Социология
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