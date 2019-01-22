Пенсионерку обвинили в растрате опекунских пособий: не собирала чеки

Красноярском крае взявшую на воспитание двух внуков пенсионерку осудили за растрату. Семидесятилетнюю Надежду Булатову обвиняют в том, что на опекунские пособия она покупала подросткам продукты, технику, одежду, а чеки не сохраняла. Растратой посчитали также приобретение коровы, теплицы и дров для обогрева дома. В итоге Надежду Денисовну приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Но в дело вмешалась краевая прокуратура

"На внуках не экономила"

Поселок Майский Шушенского района Красноярского края — небольшой, живут здесь, согласно последним данным, 145 человек. Надежду Булатову многие знают и уважают: в 60 лет не каждый решится взять под опеку сразу двух внуков, у одного из которых ДЦП.

"Девочку-то она с рождения воспитывает, сейчас Оксане (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены в соответствии с законодательством. — Прим. ред.) уже 17, сама бабушке помогает. А мальчика Надежда Денисовна забрала из дома малютки, когда тому три года исполнилось, — рассказывает РИА Новости местный библиотекарь Валентина Сергеевна. — Мать паренька в больнице оставила, когда узнала, что он инвалидом вырастет".

Соседи утверждают: на внуках Надежда Денисовна никогда не экономила, в магазине сладости, да и вообще еду, пакетами для них покупала. "Иногда Алешка зайдет ко мне в библиотеку, я его то апельсином угощу, то печенья дам. А он говорит: "Спасибо, тетя Валя, но не нужно, у нас это все дома есть". Когда он маленький был, с бабушкой постоянно в район за игрушками ездил. Могу точно сказать: на себя тетя Надя ни копейки опекунских не потратила, все на внуков. Сама она ходит в том, что еще по молодости покупала. Зато ребята одеты-обуты".

О Надежде Булатовой в поселке отзываются как о женщине работящей. Пока не закрылся леспромхоз, трудилась на пилораме. Потом попросилась кочегаром в ДК. В самые лихие годы ходила в лес собирать на продажу черемшу, нанималась на сбор земляники. "Сложно их семье приходилось, особенно в 1990-е, как леспромхоз разваливаться начал. Помню, когда ее муж умер, даже похоронить его было не на что. Сейчас да, полегче им стало. Но не сказать, что живут как короли, — замечает библиотекарь. — Как все".

О том, что пенсионерка уже год ходит под уголовным преследованием, односельчане не знали. Даже глава поселения в разговоре с РИА Новости признался, что услышал о приговоре из СМИ. Возможно, предполагают местные, работавшей до глубокой старости Надежде Денисовне просто неловко было рассказывать о том, в чем ее обвиняют. Согласно части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса, которую вменяют пенсионерке, — это "присвоение или растрата, то есть хищение вверенного виновному чужого имущества в особо крупном размере". Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. Предусмотрен и штраф — до миллиона рублей. Впрочем, как следует из иска, опекунские деньги Булатова не присваивала. Ее обвиняют в том, что не подавала по ним отчеты, причем на протяжении десяти лет.

"Купила корову, поставила теплицу"

Сама она уверяет: чеки она собирала почти все время. Только в последние два года решила этого не делать. Да и то после того как в местной опеке ей "показали бумажку, в которой написано, что это необязательно". Что это за документ, Надежда Денисовна не знает. Говорит, вникнуть во все бюрократические тонкости ей, окончившей четыре класса сельской школы, сложно. Однако, скорее всего, речь идет о статье 25 ФЗ № 48, где сказано, что в отчет опекуна можно не включать чеки, подтверждающие расход средств на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.

Пенсионерка аргументирует: отчеты в опеку возила, как и положено, раз в год. И ни разу ей не сказали, что с документами что-то не в порядке. "Самой-то мне сложно все это заполнять, помогала соседка. Мы туда все вписывали — вплоть до канцелярских принадлежностей и одежды. А вещей я много внукам покупала. Алеше, например, чуть не раз в два месяца обувь меняла. Он одну ногу подволакивает, из-за этого ботинки быстро стираются. А так у ребят все есть: и компьютер, и ноутбук, и планшет, и телефоны", — перечисляет, будто отчитывается, Булатова.

За эти годы сделала Надежда Денисовна и несколько крупных покупок. Например, поставила в огороде теплицу: "Чтобы у ребят уже весной свежая зелень и помидоры были". Приобрела корову — за 45 тысяч рублей. "Сложно с ней, но ребятки хоть парного молока попьют". Только со стиральной машинкой немного промахнулась: хотела заменить советскую на более современную, однако не учла, что воды для нее нужно в несколько раз больше. "А у нас ведь водопровода нет, за водой приходится на реку ходить метров 400. Принесешь несколько ведер — руки уже отваливаются".

Пенсия Надежды Булатовой — девять тысяч рублей. Еще тридцать — опекунские на двоих детей. Плюс внуку перечисляют пенсию по инвалидности — 14 тысяч. По сельским меркам получается более чем достаточно. Но это, говорит собеседница, если не учитывать деревенских реалий.

"Дом, в котором мы живем, строил еще леспромхоз. Стены у него дырявые, оконные рамы рассохлись, щели в них. Чтобы такой дом обогреть, нужно минимум три-четыре машины дров. Одна стоит восемь тысяч рублей. Плюс раз в неделю (а летом минимум три) нужно баню протопить — у нас ведь ванной нет", — объясняет пенсионерка.

Раньше она вместе с опекунскими снимала еще и пенсию внука — получалось порядка 50 тысяч в месяц. Однако теперь эти деньги трогать запретили. "Сейчас мы втроем живем на сорок тысяч. Так-то хватает, но лишнего ничего позволить не можем. Например, хотела окна поменять на пластиковые — очень дорого. Нам не потянуть".

"Дело будет пересмотрено"

Обвинительный приговор Шушенский районный суд вынес 26 декабря 2018 года. За растрату в особо крупном размере (а в иске говорится, что Булатова не сдавала отчетные документы в течение десяти лет) ее приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно. Также Надежду Денисовну обязали вернуть все пенсионные накопления, которые она сняла с лицевого счета внука за это время.

В законную силу решение суда не вступило — его обжаловала прокуратура края.

"Принесли апелляционное представление о необходимости отмены данного судебного решения и направлении его в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Восемнадцатого января Красноярский краевой суд эти требования удовлетворил. Теперь дело направят в районный, где рассмотрят в порядке общего судопроизводства, то есть с исследованием всех доказательств", — пояснила РИА Новости старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Ольга Гайдук.

Она также добавила, что до этого дело рассматривалось в особом порядке — без судебного следствия и изучения имеющихся доказательств.

Получить оперативный комментарий от Управления социальной защиты населения администрации Шушенского района РИА Новости не удалось — специалист, занимающийся данной проблемой, оказался в командировке. Впрочем, подменяющая ее сотрудница обмолвилась, что претензий к Булатовой по "нецелевому" расходованию опекунских средств управление не имеет.

"Никто ее не обвиняет в том, что она растрачивала пособия направо-налево. Она действительно покупала только те вещи, которые нужны детям. Но не придала должного значения оформлению отчетности. Получается, формально нарушила закон, ведь расходование денежных средств должно быть подтверждено документально — чеками либо их копиями".

Однако даже если пенсионерка и правда в течение десяти лет не отчитывалась по тратам, остается вопрос: почему ее никто не предупредил об этом? Ведь опека как минимум несколько раз в год должна навещать семьи. И, как заверяет сама Надежда Денисовна, так и было.