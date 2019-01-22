Эксперт рассказал, как обезопасить покупки в интернете

Создание виртуальной банковской карточки и внимательная проверка истории сайта помогут пользователям защитить себя от кражи денег и данных при покупках в интернете, рассказал в интервью РИА Новости основатель компании Group-IB, эксперт в области расследования киберпреступлений Илья Сачков

"Во-первых, лучше сделать отдельный счет для покупок в интернете. Большинство банков сейчас предлагает в виде бесплатной функции выделение виртуальной карты, на которую вы переводите ту сумму, которая нужна для покупки. Почему это надо? Потому что даже если вы попали на сайт злоумышленников, максимум, что вы потеряете, это будут деньги с этой карточки. И то, вы потом можете попробовать вернуть эти деньги у банка", — сказал он.

Затем необходимо проверить, насколько известен сайт, на котором вы собираетесь совершить покупку.

"Если вы не знаете такого бренда, цена сильно не похожа на настоящую, этого магазина не существует в таких агрегаторах, как, к примеру, Яндекс-маркет, если это свежесозданный домен, то я бы не рекомендовал делать покупку на этом сайте. У хорошего сайта должен быть сертификат, в виде зеленого замочка вверху страницы. Нажмите на него, посмотрите, какого числа он выдан и на имя какой организации. Если организация, на имя которой выдан сертификат, не совпадает с названием магазина, то это плохой сайт", — отметил эксперт.

При этом наиболее безопасным методом оплаты покупок в интернете является оплата живому курьеру при доставке товара.

По словам Сачкова, во время любых крупных распродаж или праздников будет возрастать количество киберпреступлений, связанных с попыткой продажи контрафакта, или сбора информации на поддельных сайтах с целью кражи денег.

"Но не нужно думать после этого, что делать покупки в интернете вообще небезопасно. Все безопасно, если не кликать на все веселые баннеры, а понять, что ты хочешь купить, зайти на агрегатор, сравнить цены. Чудес не бывает. Нельзя купить что-то, что будет на 50% дешевле самой низкой цены, указанной в агрегаторах, вроде Яндекс-маркета. И если сайт живет всего несколько дней, то понятно, что его сделали мошенники под быстрый улов. Отсутствие отзывов о сайте тоже вызывает вопросы. Если вы сомневаетесь, то позовите сына, мужа или друга и вместе с ним проделайте все эти операции", — добавил эксперт.

Он также посоветовал не рассказывать сразу все данные о своей банковской карте при получении звонка из банка, так как это могут быть мошенники.

"Что касается звонков на телефон, то если вам звонят от имени банка, магазина и просят какие-то данные вашей карточки, вы должны сразу повесить трубку и перезвонить по номеру колл-центра вашего банка, который указан на обратной стороне карточки. Вы говорите: "Здравствуйте, мне сейчас звонили от имени вашего банка и просили сделать то-то и то-то". И оператор вам скажет, это был настоящий звонок, или нет", — подчеркнул он.

Сачков напомнил, что оператору из банка также не нужно называть номер банковской карты, код безопасности, которых находится не ее обратной стороне, а также пин-код.