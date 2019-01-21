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Международный день объятий 

Рамблер 38 минут назад
21 января во всем мире отмечается Международный день объятий. Этот праздник придумали в США в 1986 году как Национальный день объятий. Считается, что этот благожелательный жест позволяет обмениваться душевным теплом, а также хорошо сказывается на здоровье человека: объятия улучшают иммунитет, повышают уровень окситоцина. Психологи считают, что в момент дружественных прикосновений возникает чувство защищенности и внутреннего покоя. Сегодня в разных странах проходят флешмобы, участники которых стараются обнять как можно больше незнакомцев. Аналогичный эксперимент провели и корреспонденты телеканала «Москва 24», пытаясь выяснить, любят ли жители столицы обниматься.
Общество , Видео , Новости Москвы , США
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