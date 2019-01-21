Все по закону: почему семье выплатили пособие в 50 рублей

Власти Таганрога объяснили размер пособия в 47,5 рубля

В администрации Таганрога объяснили причины назначения многодетной семье пособия в 47,5 рублей. По словам членов мэрии, для вычисления размеров выплат существует утвержденный алгоритм, поэтому сумма была определена согласно закону. Помимо этих денег, женщина также пользуется большим количеством льгот и имеет несколько видов доходов — деньги ей выплачивает бывший муж, начальство на работе, а также органы социальной поддержки, добавили чиновники.

Власти Таганрога поспешили оправдаться за назначение пособия в 47,5 рублей многодетной матери, которое юристы уже успели назвать «федеральной программой по профилактике ожирения». Как сообщили в местной мэрии, для определения суммы выплат существует утвержденный законом алгоритм.

«Эта сумма была назначена в соответствии с законом и зависела исключительно от общего дохода семьи. Она являлась доплатой до общей суммы в рамках прожиточного минимума», — пояснили в мэрии изданию Rostovgazeta.ru.

Согласно региональному закону «Об адресной социальной помощи в Ростовской области», пособие действительно было начислено корректно. Такие выплаты назначаются, исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи, объяснили представители власти.

По данным администрации, в среднем доход этой семьи составляет 38,4 тыс. рублей каждый месяц. Таким образом, на одного человека выходит в по 9 623 рубля, в то время как прожиточный минимум в регионе составляет 9 671 рублей. В декабре разница между этими двумя суммами составила 47,5 рублей — их и доплатили.

Кроме того, как отметил мэр Таганрога Андрей Лисицкий, женщина получает несколько видов выплат, в том числе от органов социальной поддержки. Информацию, распространенную в сети, он назвал «вырванной из контекста». «У дамы, которая обратилась с заявлением, несколько видов доходов: она получает [зарплату] по основному месту работы, получает на детей от двух бывших мужей алименты — это тоже учитывается в доходе, — плюс к этому она получает еще иные виды такой помощи, как выплаты на детей, субсидии на ЖКУ. По областному закону, для малоимущих выплачивается разница между совокупным доходом семьи, поделенным на человека, и прожиточным минимумом. [В данном случае] эта разница составила 47 рублей», — цитирует Лисицкого ТАСС

Кроме того, глава города отметил, что женщина пользуется услугами социальной защиты с 2009 года, и 47,5 рублей — далеко не полная сумма всех выплат, которые она получает. Он и сам затруднился назвать совокупный объем всех субсидий и пособий.

По словам Лисицкого, это конкретное пособие было назначено после официального обращения женщины в органы соцзащиты. Помимо него, ей также предложили еще одну выплату, для которой не требовался дополнительный сбор документов.

«Кроме того, мы указали в этом же письме, которое гуляет в соцсетях, о том, что мы можем заплатить 1 тыс. рублей материальной помощи — это тот вид помощи, который не требует дополнительных документов. Это было предложено», — сообщил глава города. Отмечается, что общий объем социальной поддержки в прошлом году составил 27,6 тыс. рублей. Всего в течение 2018 года ее получили более трех тысяч человек.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространилось уведомление от администрации Таганрога, которое получила одна из местных жительниц. В нем женщину известили, что ей как матери многодетной неполной малоимущей семьи была назначена единовременная социальная помощь в размере 47,5 рубля. «В соответствии с областным законом назначено социальное пособие в размере 47,5 руб. сроком на один месяц», — говорится в их ответе. Дополнительно из бюджетных средств города семье было решено выделить тысячу рублей.

Как сообщает местное издание «Панорама», уведомление вызвало широкий общественный резонанс. Самым точным оказался комментарий юриста Юрия Заболоцкого.

«Помощь государства малоимущей многодетной неполной семье. Федеральная программа по профилактике ожирения», — прокомментировал в инстаграме решение таганрогских чиновников правозащитник.

Издание также называет предложение чиновников «щедростью», поражающей воображение. Как отмечают люди в сети, теперь остается только гадать, на что семья потратит свалившееся на нее «богатство». «Класс! От особняков и мерсов сдача, видимо, осталась. Позорники! И это страна, где добыча газа на первом месте в мире. Ужас», — цитирует пост пользователя sergeybacskulagin издание.

Ранее от российских чиновников уже поступали «советы» малоимущим семьям по содержанию детей. Так, самарский министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова в ответ на жалобы многодетной матери на пособие по уходу за детьми посоветовала ей завести свой огород.