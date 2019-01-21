Татуировка как произведение искусства: кто защитит права авторов?

Еще пару десятилетий назад татуировки считались атрибутом байкеров и субкультур, а сегодня их могут носить все — от банковских служащих до школьных учителей. В рейтинге самых татуированных наций по версии маркетинговой компании Dalia Research первое место занимают итальянцы — 48% жителей страны имеют хотя бы одну татуировку. На втором месте — шведы, на третьем — американцы. В России татуировки есть у 39% мужчин и 27% женщин.

Существуют определенные категории людей, у которых украшение тела тату пользуется особой популярностью: это медийные персоны, музыканты и спортсмены (профессиональные борцы, футболисты и баскетболисты). Причем последние нередко оказываются в эпицентре скандалов из-за своих татуировок. Так, известному американскому баскетболисту Леброну Джеймсу пришлось выступить в суде Нью-Йорка в ходе разбирательства по факту использования его татуировок в компьютерной игре NBA 2K19. Тату-салон Solid Oak Sketches, клиентом которого был Леброн Джеймс, подал иск на разработчика компьютерной игры NBA 2K19, где фигурирует компьютерная копия Джеймса. По словам истца, авторы не запросили у тату-салона разрешение на использование в игре изображений татуировок спортсмена. Solid Oak Sketches потребовали компенсации за нарушение авторских прав. Сам баскетболист был шокирован всей этой историей и заявил, что татуировки — часть его идентичности, и он не думал, что изображать его с ними может быть незаконно.

Схожая ситуация произошла с бойцом UFC Карлосом Кондитом, автор татуировки которого также подал в суд за использование его изображения в компьютерной игре.

Какими бы странными ни казались оба громких дела, фактом остается то, что тату-художники все же имеют основания для подобных исков. Авторские права на татуировки, как оказалось, принадлежат не тому, кто носит их на своей коже, а тату-художнику, выполнившему эскиз и нанесение рисунка на тело. Татуировка, как и любое другой жанр изобразительного искусства, является объектом авторского права. Отличие лишь в том, что вместо холста или электронного планшета тату-художник использует человеческое тело. В законодательном же плане это ничего не меняет — эскиз татуировки, выполненный на бумажном или электронном носителе, является авторским произведением и объектом интеллектуальной собственности, как и любое другое изображение или иллюстрация.

Этот факт подтверждает директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) Эрик Вальдес-Мартинес:

«Объектов авторского права очень много. Если говорить про искусство, то это не только картины, музыка и фильмы, но еще и тату, графика и прочее. Татуировка — это такой же объект авторского права, как и картина. И заявляется об авторстве аналогичным образом. Ведь если у вас есть диск с фильмом, то вы владеете этим цифровым накопителем, т. е. диском, а не правами на фильм. То же самое и с татуировкой. Когда разработчики игр получают согласие на использование персонажа, то это не значит, что они получают разрешение на использование его тату. Единственное исключение — договор с автором на отчуждение прав».

Любопытно узнать, что думают об авторских правах сами представители тату-индустрии, сталкивались ли они со случаями нарушения авторских прав в том или ином виде и как в таком случае действовали.

Вот как проблему авторства комментирует одна из самых известных и высокооплачиваемых российских тату-художниц Sasha Unisex:

«Мы защищаем авторское право на рисунки и эскизы татуировок.

В первую очередь факт создания произведений фиксируется с помощью фото— и видеосъемки, которые сами по себе становятся отдельными объектами защиты от использования третьими лицами.

Совместно с юристами мы отслеживаем и выявляем факты нарушения наших авторских или исключительных прав. В случае выявления нарушений изначально пытаемся урегулировать спор в досудебном порядке путем направления претензии. Если нарушитель никак не реагирует на наши требования, то следующий шаг — обращение в суд. Мы осуществили регистрацию товарного знака с логотипом и коммерческим обозначением Sasha Unisex».

Похожую точку зрения высказала и другая известная российская тату-художница Саша Масюк (Sashatattooing), которая сейчас постоянно проживает и работает в США: «Я против использования моих идей/рисунков/проектов где угодно без моего согласия. Я сталкиваюсь каждый день с копиями моих работ другими татуировщиками. Конечно, хотелось бы правосудия».

Павел Катков: Несмотря на готовность многих авторов официально защищать права на свои произведения, в российской судебной практике пока еще не было прецедента подачи исков со стороны тату-художников. Как отмечает юрист, владелец юридической компании «Катков и партнеры» и член Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности

«В российской судебной практике нет споров, предметом которых было бы незаконное использование татуировок. Во всяком случае мне такие споры неизвестны. Что касается состава ответственных лиц, то согласно общему правилу за незаконное использование интеллектуальной собственности несет ответственность вся цепочка нарушителей, включая посредников и сублицензиатов.

Если в российском правовом поле возникнет такой спор, то все лица, так или иначе причастные к нарушению, предстанут перед судом в качестве соответчиков по соответствующему иску, и суд определит степень ответственности каждого из них. Кроме того, суд примет решение о распределении между ними размера компенсации».

Эксперт обнадеживает, что для творцов существует несколько способов защиты своих прав. «Первый — депонирование дизайнов. Это можно сделать у разных депозитариев. Среди широко известных депозитариев я выделяю Национальный реестр интеллектуальной собственности — n’RIS. Существует также нотариальное депонирование. Депонирование позволяет автору татуировки зафиксировать, что именно он и именно в данный момент создал данное произведение. Второй способ охраны прав такого автора — регистрация дизайна будущей татуировки в качестве товарного знака. Так, например, часто защищают персонажей мультипликационных фильмов, регистрируя соответствующих персонажей-мультяшек в виде товарных знаков», — заявил Павел Катков.

Что такое депонирование и как оно может помочь тату-художникам, да и другим владельцам объектов интеллектуальной собственности защитить свои права, рассказал коммерческий директор n’RIS Григорий Туринцев, который также прокомментировал общую ситуацию в отрасли:

«Любое несогласованное с художником или автором картины воспроизведение самой картины или ее части в печатных изданиях или рекламных материалах является нарушением. Допустим, если я нарисую Чебурашку и стану использовать это изображение даже в авторской переработке, я все равно использую персонаж, защищенный авторским правом.

Насчет переработки изображения в виде компьютерного персонажа: любое авторское изображение — исполнено ли оно на холсте, на фотобумаге или на теле человека — является авторским и, соответственно, защищается авторским правом. Приходя к мастеру за татуировкой, человек должен оплатить его работу по созданию эскиза и получить у него согласие на дальнейшее использование. Иными словами, выкупить у мастера права. Это нужно для того, чтобы далее в полной мере реализовывать свои права на участие в проектах, где изображение человека будет выполнено в цифровом формате.

Чтобы избежать подобных инцидентов в России, я бы рекомендовал публичным личностям выкупать права у тату-художников — обязательно заключать с ними письменное лицензионное соглашение об отчуждении исключительных прав на произведение и переработку этого произведения в любом формате.

В сервисе n‘RIS пока не было прецедентов депонирования изображений татуировок, но теоретически это вполне возможно. Даже целые каталоги таких эскизов можно задепонировать и монетизировать. Тату-художник может демонстрировать smart-контракт о депонировании как доказательство того, что он заявил права на свое изображение».

В ответ на очевидный запрос рынка на высокотехнологичные решения в области защиты авторских прав начинают создаваться технологии, способные сделать процесс регистрации и подтверждения авторского права проще и эффективнее.

Несмотря на явную положительную тенденцию, не все мастера настроены оптимистично. О сложностях с подтверждением авторских прав и в целом ситуации с незаконным копированием размышляла тату-художница Мария Саммер:

«К сожалению, в нашей стране законы в отношении авторского права не такие, как в США. Насколько мне известно, у нас на права (прим. ред. — на регистрацию авторского права) можно подавать только в момент создания. А если работу украли, доказать, что она принадлежит именно вам, реально только в судебном порядке. У меня был печальный опыт, когда крупная сеть магазинов использовала мои эскизы в коммерческих целях, и продавались они в виде переводилок. Я обратилась к юристам и хотела заявить об авторских правах на данные изображения. Мне отказали сразу, сказав, что в моем случае авторство можно подтвердить только через суд. В итоге магазин снял с производства мои дизайны добровольно, до суда дело не дошло».

Позицию Марии поддержала тату-художница Вика Черепанова:

«С авторским правом у нас настолько все сложно, что никто этим не занимается. Мы же не делаем одну татуировку в три месяца, как, например, художники с картинами. За месяц я делаю много татуировок, и защитить все это просто не представляется возможным. Мы уже забили на то, что кто-то что-то ворует. Если это в коммерческих целях воровство, массово, то другое дело. По поводу того, стала бы я судиться или нет, отвечу: да!»

Однако не все тату-художники столь трепетно относятся к копированию своих идей. Есть и те, кого копирование не только не смущает, а даже, наоборот, радует. Об этом в своем комментарии заявил тату-художник Sanches Tattoo, подчеркнув, что российское законодательство в отношении авторского права нельзя сравнивать с США: «Я считаю, что защита татуировок авторским правом — это бред. Это американские реалии, а мы не в Америке живем. Россия и Америка — это два разных правовых поля, я говорю это как дипломированный юрист. Лично я только порадуюсь, если кто-то будет копировать мои идеи».

Безусловно, автор имеет право поступать со своими произведениями как угодно, однако мнение Sanches Tattoo поддерживает меньший процент художников.

Подводя итог, несложно увидеть, что на сегодняшний день тату-художники (как и художники вообще) остаются одними из самых уязвимых представителей творческих профессий. В нынешнюю цифровую эпоху довольно сложно отследить случаи нарушения авторских прав и зафиксировать факт незаконного копирования.

Единственный совет, который можно дать авторам, — самим заботиться о защите авторских прав на объекты интеллектуальной собственности, чтобы избежать финансовых и репутационных проблем. Как мы уже убедились, сегодня для этого появляется все больше эффективных инструментов.