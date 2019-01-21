Попавшая в Книгу рекордов России долгожительница из КБР умерла в возрасте 128 лет

"В возрасте 128 лет (в мае ей исполнилось бы 129) ушла из жизни долгожительница из селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, рекордсменка Книги рекордов России Шаова Нану Цуковна. Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении, опубликованном на портале правительства региона.

Как сообщалось ранее, сертификат долгожительнице Шаовой вручил редактор Книги рекордов России Станислав Коненко в 2017 году.