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Мединский: инцидент вокруг слов Запашного о площадке Cirque du Soleil в России исчерпан 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Инцидент, связанный с высказыванием гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного о строительстве в России постоянной площадки канадского Cirque du Soleil ("Цирка дю Солей"), исчерпан. Об этом заявил в интервью ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Насколько мне известно, на сегодняшний день инцидент исчерпан", — сказал министр
В конце 2018 года на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина Запашный выступил против строительства в Сколкове постоянной площадки Cirque du Soleil. Представители цирка заявили, что речь идет не о стационарной площадке канадской компании, а о многофункциональном зале для проведения развлекательных и спортивных мероприятий. В группе компаний "Сафмар", которая ведет строительство, также заявили, что Cirque du Soleil будет лишь одним из арендаторов площадки. В "Сафмаре" сообщили о намерении отстаивать свои интересы в суде, а также обратиться в прокуратуру и Следственный комитет.
"Я бы не стал называть это конфликтом, — отметил Мединский. — Скорее, возникло недопонимание. К сожалению, во многом из-за СМИ, которые всегда гонятся за сенсациями".
Министр добавил, что ему "понятны опасения Эдгарда Запашного, в то же время необходимо с уважением относиться к праву бизнеса распоряжаться собственными средствами".
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Комментарии
Общество , Владимир Мединский , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС
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