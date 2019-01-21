Леонид Ярмольник планирует «сбежать» от своего юбилея

Популярный актер, телеведущий и продюсер Леонид Ярмольник , который 22 января будет отмечать 65-летие, планирует "сбежать" от собственного юбилея. Об этом артист рассказал в интервью ТАСС

"Я уже много лет "сбегаю" со своего дня рождения в буквальном смысле слова, просто уезжаю из Москвы, чтобы близкие друзья не думали, что я "зажал" праздник, — сказал Ярмольник. — Иногда в Венецию, иногда в Юрмалу".

Он пояснил, что с экономией это, конечно, не связано. "Просто в дни рождения принято говорить только бесконечные комплименты, от этого становится скучно, напоминает какие-то ритуальные мероприятия", — добавил актер.

Что касается 65-летия, Ярмольник рассказал, что пока окончательно не решил, что делать в этот день. "Пока еще не решил, но может быть, все-таки в Юрмалу", — сказал собеседник агентства.

Главный проект года

По словам Ярмольника, в 2019 году должен выйти в прокат художественный фильм Валерия Тодоровского "Одесса", где он сыграл одну из главных ролей и выступил в качестве продюсера. Это картина о детстве режиссера, когда в 1970-х годах жил в Одессе во время эпидемии холеры.

Конкретные сроки выхода картины Ярмольник пока назвать не смог. "Думаю, осенью, когда пройдут летние отпуска, — сказал он. — Кино дорогое, часть денег дало министерство культуры , за что ему спасибо большое".

Актер добавил, что отснятым материалом он очень доволен.

"Есть уже первая черновая сборка, сейчас идет монтаж, потом будет работа с музыкой, с шумами, — рассказал собеседник агентства. — Думаю, что это будет настоящее кино Валерия Тодоровского. Считаю, что он один из самых серьезных и замечательных режиссеров России, который умеет делиться со зрителями сокровенными вещами".

Снять картину в самой Одессе не удалось.

"Построили громадные декорации на натуре, которые получились замечательно, — рассказал Ярмольник. — Также снимали в Таганроге, в Ростове. И очень важно, что в сегодняшней идиотской ситуации в отношениях с Украиной, со всеми запретами, черными списками, мы все-таки справились и сняли эту картину про Одессу. Думаю, что отсутствие самого города в кадре на содержание фильма не повлияет".

Отсутствие режиссерских амбиций и мироощущение

Пробовать себя в режиссуре Ярмольник не собирается.

"Понимаю, что режиссер — это другой склад ума, — пояснил он. — То, что у тебя есть невероятный опыт работы на сцене или в кино, не позволит тебе автоматически стать хорошим режиссером. К примеру, я могу снять кино. Легко. Но это будет не режиссерское кино, это будет кино актера Ярмольника".

Рассуждая о том, как ощущает себя в своем возрасте, актер отметил, что "трудно себе не изменять, не превращаться в другого человека, не изменять своим принципам". Он добавил, что "очень предан своей юности, тем принципам, которые исповедовал".

Однако самое главное для артиста — это его семья.

"Сейчас для меня самое важное и самое дорогое — два моих внука, — сказал Ярмольник. — С ними я проживаю еще одну жизнь заново".

Из биографии Ярмольника

Леонид Ярмольник родился в Приморском крае 22 января 1954 года. В 1976 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был приглашен в Театр на Таганке, где проработал восемь лет. Известность Ярмольнику принесла телепередача "Вокруг смеха", где он выступил с этюдом "Цыпленок табака". Позднее он много работал на телевидении, вел собственные программы, выступал членом жюри в играх КВН.

Ярмольник дебютировал в кинематографе, снявшись в фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен". Он много работал с режиссером Аллой Суриковой , вместе они сделали картины "Чокнутые", "Ищите женщину", "Московские каникулы".

Одна из самых сложных работ артиста — последний фильм Алексея Германа-старшего "Трудно быть Богом", где он сыграл главную роль. Всего актер снялся более чем в 60 кинокартинах.