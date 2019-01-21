Популярный актер, телеведущий и продюсер Леонид Ярмольник, который 22 января будет отмечать 65-летие, планирует "сбежать" от собственного юбилея. Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.
"Я уже много лет "сбегаю" со своего дня рождения в буквальном смысле слова, просто уезжаю из Москвы, чтобы близкие друзья не думали, что я "зажал" праздник, — сказал Ярмольник. — Иногда в Венецию, иногда в Юрмалу".
Он пояснил, что с экономией это, конечно, не связано. "Просто в дни рождения принято говорить только бесконечные комплименты, от этого становится скучно, напоминает какие-то ритуальные мероприятия", — добавил актер.
Что касается 65-летия, Ярмольник рассказал, что пока окончательно не решил, что делать в этот день. "Пока еще не решил, но может быть, все-таки в Юрмалу", — сказал собеседник агентства.
Главный проект года
По словам Ярмольника, в 2019 году должен выйти в прокат художественный фильм Валерия Тодоровского "Одесса", где он сыграл одну из главных ролей и выступил в качестве продюсера. Это картина о детстве режиссера, когда в 1970-х годах жил в Одессе во время эпидемии холеры.
Конкретные сроки выхода картины Ярмольник пока назвать не смог. "Думаю, осенью, когда пройдут летние отпуска, — сказал он. — Кино дорогое, часть денег дало министерство культуры, за что ему спасибо большое".
Актер добавил, что отснятым материалом он очень доволен.
"Есть уже первая черновая сборка, сейчас идет монтаж, потом будет работа с музыкой, с шумами, — рассказал собеседник агентства. — Думаю, что это будет настоящее кино Валерия Тодоровского. Считаю, что он один из самых серьезных и замечательных режиссеров России, который умеет делиться со зрителями сокровенными вещами".
Снять картину в самой Одессе не удалось.
"Построили громадные декорации на натуре, которые получились замечательно, — рассказал Ярмольник. — Также снимали в Таганроге, в Ростове. И очень важно, что в сегодняшней идиотской ситуации в отношениях с Украиной, со всеми запретами, черными списками, мы все-таки справились и сняли эту картину про Одессу. Думаю, что отсутствие самого города в кадре на содержание фильма не повлияет".
Отсутствие режиссерских амбиций и мироощущение
Пробовать себя в режиссуре Ярмольник не собирается.
"Понимаю, что режиссер — это другой склад ума, — пояснил он. — То, что у тебя есть невероятный опыт работы на сцене или в кино, не позволит тебе автоматически стать хорошим режиссером. К примеру, я могу снять кино. Легко. Но это будет не режиссерское кино, это будет кино актера Ярмольника".
Рассуждая о том, как ощущает себя в своем возрасте, актер отметил, что "трудно себе не изменять, не превращаться в другого человека, не изменять своим принципам". Он добавил, что "очень предан своей юности, тем принципам, которые исповедовал".
Однако самое главное для артиста — это его семья.
"Сейчас для меня самое важное и самое дорогое — два моих внука, — сказал Ярмольник. — С ними я проживаю еще одну жизнь заново".
Из биографии Ярмольника
Леонид Ярмольник родился в Приморском крае 22 января 1954 года. В 1976 году окончил Высшее театральное училище имени Щукина и был приглашен в Театр на Таганке, где проработал восемь лет. Известность Ярмольнику принесла телепередача "Вокруг смеха", где он выступил с этюдом "Цыпленок табака". Позднее он много работал на телевидении, вел собственные программы, выступал членом жюри в играх КВН.
Ярмольник дебютировал в кинематографе, снявшись в фильме Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен". Он много работал с режиссером Аллой Суриковой, вместе они сделали картины "Чокнутые", "Ищите женщину", "Московские каникулы".
Одна из самых сложных работ артиста — последний фильм Алексея Германа-старшего "Трудно быть Богом", где он сыграл главную роль. Всего актер снялся более чем в 60 кинокартинах.