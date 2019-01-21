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Сенатор прокомментировал сокращение новогодних каникул 

Рамблер + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Валерий Рязанский рассказал «Российской газете», что российские компании могут устанавливать собственный режим работы на новогодние праздники, согласовав это с сотрудниками.
Так Рязанский прокомментировал идеи о сокращении длительности каникул. В качестве примера он привел сферу торговли. Сетевые магазины закрываются на 1-2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, а в остальные дни каникул работают в обычном режиме.
Рязанский добавил, что депутаты предлагали дать россиянам возможность самим выбирать продолжительность отдыха.
«Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу. <…> Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — отметил сенатор.
Рязанский подчеркнул, что, по его мнению, в вопросах государственных праздников главную роль должна играть государственная политика. Он отметил, что новогодние праздники совпадают с зимними каникулами школьников. Благодаря этому родители и дети вместе могут провести время с пользой.
Этой зимой у россиян было десять дней новогодних каникул: с 30 декабря по 8 января включительно.
В России не раз выдвигались инициативы по сокращению новогодних каникул. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в этом году заявил, что длинные праздники плохо влияют на экономику, так как «практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо отмечает».
После этого член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, предложил перераспределить дни новогодних каникул, присоединив их к другим официальным праздникам.
Комментарии30
Общество , Дмитрий Медведев , Валерий Рязанский , Евгений Федоров , Госдума , "Российская газета"
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