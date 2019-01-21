Сенатор прокомментировал сокращение новогодних каникул

Так Рязанский прокомментировал идеи о сокращении длительности каникул. В качестве примера он привел сферу торговли. Сетевые магазины закрываются на 1-2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, а в остальные дни каникул работают в обычном режиме.

Рязанский добавил, что депутаты предлагали дать россиянам возможность самим выбирать продолжительность отдыха.

«Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу. <…> Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», — отметил сенатор.

Рязанский подчеркнул, что, по его мнению, в вопросах государственных праздников главную роль должна играть государственная политика. Он отметил, что новогодние праздники совпадают с зимними каникулами школьников. Благодаря этому родители и дети вместе могут провести время с пользой.

Этой зимой у россиян было десять дней новогодних каникул: с 30 декабря по 8 января включительно.

В России не раз выдвигались инициативы по сокращению новогодних каникул. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в этом году заявил, что длинные праздники плохо влияют на экономику, так как «практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо отмечает».