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Врачей и учителей не затронут ограничения в подарках 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Врачей и учителей не коснутся ограничения в подарках, которые планируют внести для должностных лиц в России. Положения этого законопроекта уточнят, чтобы избежать неверного толкования, сообщает телеканал "360".
Об этом заявил замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов.
Логинов подчеркнул, что ограничения на вручение подарков не затронут медицинских персонал и учителей, хотя они и работают в подведомственных госорганам организациях. Новые правила вводятся для противодействия коррупции, а именно злоупотреблению служебным положением, даче и получению взятки, подкупу и прочее.
"Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их (ограничения — прим. ред.) до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться", — сказал Логинов.
Политик напомнил, что сейчас действует 575 статья Гражданского кодекса, согласно которой работники воспитательных, образовательных и лечебных учреждений могут принимать обычные подарки не дороже трех тысяч рублей.
"Когда принималась эта статья, данная сумма примерно соответствовала 100 долларам. Сегодня ситуация другая, но в эту сумму легко укладываются и коробка конфет, и бутылка шампанского, и книга, и букет цветов", — подчеркнул Логинов.
В рамках плана по борьбе с коррупцией на 2018–2020 годы правительство внесло в Госдуму несколько законопроектов, которые помимо прочего регулируют нормы о подарках для некоторых категорий граждан. Так, ограничения коснутся членов Совфеда, депутатов Госдумы, служащих Центробанка, служащих органов местного самоуправления и некоторых других лиц.
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Общество , Андрей Логинов , Госдума , Совет Федерации , Центральный банк России
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