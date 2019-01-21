Врачей и учителей не затронут ограничения в подарках

Врачей и учителей не коснутся ограничения в подарках, которые планируют внести для должностных лиц в России . Положения этого законопроекта уточнят, чтобы избежать неверного толкования, сообщает телеканал "360".

Об этом заявил замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов

Логинов подчеркнул, что ограничения на вручение подарков не затронут медицинских персонал и учителей, хотя они и работают в подведомственных госорганам организациях. Новые правила вводятся для противодействия коррупции, а именно злоупотреблению служебным положением, даче и получению взятки, подкупу и прочее.

"Я сразу скажу — есть горячие головы, которые предлагают распространить их (ограничения — прим. ред.) до сторожа, уборщицы и технички. Не думаю, что можно с этим согласиться", — сказал Логинов.

Политик напомнил, что сейчас действует 575 статья Гражданского кодекса, согласно которой работники воспитательных, образовательных и лечебных учреждений могут принимать обычные подарки не дороже трех тысяч рублей.

"Когда принималась эта статья, данная сумма примерно соответствовала 100 долларам. Сегодня ситуация другая, но в эту сумму легко укладываются и коробка конфет, и бутылка шампанского, и книга, и букет цветов", — подчеркнул Логинов.