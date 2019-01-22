Россиянам посоветовали привиться от кори на фоне вспышек в Европе

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что более 20 человек заболели корью во Владимирской области , вспышка зафиксирована среди цыганского населения. Специалисты ведомства также ранее предупредили россиян об ухудшении ситуации с корью в Грузии и на Украине и в ряде европейских стран. Федеральная служба подчеркивала, что ситуация по кори в России остается стабильной, вакцинация не дает инфекции распространиться. В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости корью в РФ по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 миллион населения.

Малеев отметил, что на территории России вспышки возможны только среди непривитого населения, как это было в случае с пациентами, заразившимися во Владимирской области.

"В России высокий уровень охвата прививками. При кори у нас сейчас 97%, но не 100%, поэтому какой-то риск всегда есть, но надо его сводить к минимуму и пытаться всем прививаться, чтобы защитить себя от этой инфекции", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что всех работников медицины обязывают прививаться, и это самая верная политика.

Малеев добавил, что вакцин в учреждениях РФ достаточно.