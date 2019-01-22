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Россиянам посоветовали привиться от кори на фоне вспышек в Европе 

РИА Новости + ещё 12 13 минут назад
Фото: Р-Спорт
Россиянам, которые не делали прививки от кори, нужно пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от этого заболевания, распространившегося в ряде стран Европы, вакцин в РФ хватает, заявил РИА Новости советник директора Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что более 20 человек заболели корью во Владимирской области, вспышка зафиксирована среди цыганского населения. Специалисты ведомства также ранее предупредили россиян об ухудшении ситуации с корью в Грузии и на Украине и в ряде европейских стран. Федеральная служба подчеркивала, что ситуация по кори в России остается стабильной, вакцинация не дает инфекции распространиться. В ведомстве уточнили, что показатель заболеваемости корью в РФ по итогам 2018 года составил 17,3 случая на 1 миллион населения.
Малеев отметил, что на территории России вспышки возможны только среди непривитого населения, как это было в случае с пациентами, заразившимися во Владимирской области.
"В России высокий уровень охвата прививками. При кори у нас сейчас 97%, но не 100%, поэтому какой-то риск всегда есть, но надо его сводить к минимуму и пытаться всем прививаться, чтобы защитить себя от этой инфекции", — подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что всех работников медицины обязывают прививаться, и это самая верная политика.
Малеев добавил, что вакцин в учреждениях РФ достаточно.
"По кори все в порядке, свои собственные, российские вакцины. Нет необходимости импортные покупать. Возможности есть", — сказал он.
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Комментарии
Общество , Виктор Малеев , Роспотребнадзор , РИА Новости , Владимирская Область
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