«Лучше б отказали»: мать из Таганрога рассказала о пособии в 47,5 рублей

В воскресенье в аккаунте Yrist.tag в соцсети Instagram появилась фотография документа из управления соцзащиты Таганрога о назначении семье социального пособия в размере 47,5 рубля сроком на один месяц с единовременной выплатой, а также об оказании помощи в 1 тысячу рублей из бюджета города. Эту информацию распространили СМИ, ситуация вызвала общественный резонанс. Комментарием властей Таганрога РИА Новости пока не располагает.

Татьяна Хижняк рассказала агентству, что прожила в браке около десяти лет, у нее трое детей — два девятилетних мальчика и девочка 14 лет. По ее словам, муж при разводе, чтобы избежать ответственности, подарил свою квартиру маме. "Получается, что с него теперь взять нечего — он не работает, алименты платит, как получается", — отметила Хижняк РИА Новости.

По требованию новой хозяйки и из-за судебного иска женщина с детьми была вынуждена выселиться из квартиры.

"Прокуратура, соцзащита и другие органы власти не нашли нарушений и ущемлений прав детей… Получается, детей можно запросто выкидывать на улицу", — сказала она.

По словам женщины, ей пришлось взять кредит в 1 миллион рублей для покупки жилья в общежитии.

"Первоначальные выплаты у меня составляли почти 20 тысяч, сейчас меньше. Зарплата по 2НДФЛ за год у меня получилась 19 тысяч", — рассказала Хижняк.

Она уточнила, что работает воспитателем в детском саду, такая ежемесячная зарплата у нее получается только благодаря дополнительным сменам.

В прошлом году женщина в первый раз обратилась к городским властям за помощью.

"Мне пришли отписки, типа "вы не состоите на учете как малоимущая", … "вы не обращались к нам", — отметила она.

Хижняк пояснила, что сейчас она уже стоит на учете, а до определенного времени у нее просто не было возможности это сделать, поскольку она пыталась сама решить жилищную проблему.

"Обращалась и по квартире… Там, где мы живем, у нас даже нет на каждого спального места, в доме тараканы, а жилищная инспекция говорит, что тараканы это ваши проблемы… Мне сказали, что отец ухудшил условия жилищные, поэтому вам не положено", — сказала она.

В итоге после двух отказов от властей 11 января ей было назначено пособие в 47,5 рубля и выплата в 1 тысячу рублей, отметила Татьяна.

"Мне кажется, это издевательство. Типа, поняла, больше не лезь со своими проблемами. Иначе они могли бы вообще отказать или позвонить, расспросить, но соцзащита этого не сделала", — заявила Хижняк. По ее словам, в обращениях она указывала, что является многодетной матерью и находится на грани нищеты. "В третий раз мне назначили 47,5 рубля и тысячу… Лучше б отказали… Если б они отказали, это хоть как-то можно было расценить, что мне не положено, а так они назначили, но такая сумма…", — сказала она.

Женщина отметила, что не собирается сдаваться и планирует и дальше писать во все властные структуры, чтобы ей помогли с жильем.

Власти Таганрога пока не прокомментировали РИА Новости эту ситуацию.