Красовский, на допрос! Куда вызвали режиссера «Праздника»

Полиция пригласила на допрос Алексея Красовского , режиссера фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде . Об этом сообщил информированный источник, добавивший, что причина вызова на допрос пока неизвестна. Сам Красовский заявил, что комментарии «про уголовные дела» давать не будет, потому что не хочет помогать «кошмарить народ».

Режиссера скандального фильма «Праздник» Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Красовский был приглашен на допрос к следователю», — заявил он.

Собеседник агентства добавил, что режиссер был вызван на беседу в отдел управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД

Причины вызова режиссера в полицию пока достоверно не известны. Сам Алексей Красовский в своем фейсбуке написал, что комментариев по этому поводу давать не будет.

«Про уголовные дела комментарии давать не буду, надоело им помогать кошмарить народ», — заявил он.

Алексей Красовский — режиссер фильма «Праздник», комедии положений о праздновании Нового года в блокадном Ленинграде. Фильм был выложен на видеосервисе YouTube.

Ранее фильм был на несколько часов заблокирован на канале режиссера без каких-либо предупреждений, впоследствии в компании объяснили это системным сбоем.

Действие скандальной ленты разворачивается в блокадном Ленинграде под Новый год. В центре сюжета — семья «на особом положении», у которой в преддверии праздничной ночи начинаются непредвиденные проблемы.

«Как и в «Коллекторе», все действие «Праздника» происходит в одном месте: и тоже в течение одной ночи (с 31 декабря на 1 января), — заявляли еще создатели еще до премьеры картины. — Героев в кадре чуть больше — шестеро, а за кадром всего один (зато какой!). И как в этом не страшно признаться, но это комедия, местами черная, но чаще — светлая и новогодняя».

«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого «фильма» — это глумление над историей нашего народа», — подчеркнул он.

Турчак также напомнил, что есть темы, над которыми нельзя шутить.

«Я обращаюсь к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине», — подытожил экс-губернатор Псковской области.

В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генерального прокурора России Юрия Чайку проверить ленту Красовского. «Настоятельно прошу вас изучить данный „кинофильм“ на соответствие его законам нашей страны и привлечь режиссера-ревизиониста к заслуженной ответственности. Поколение наших родителей, принявшее на себя огромное испытание на прочность, заслуживает исключительного уважения без тени сомнений и, тем более, издевок», — заявил парламентарий.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров отреагировал на выход на YouTube фильма «Праздник» режиссера Андрея Красовского о блокаде Ленинграда.

«Искусство неистощимо в своем разнообразии. Но любые попытки спекуляций на тему блокады — это не просто дно. Это путь в марианскую впадину безнравственности. Такие спекуляции недопустимы», — заявил политик.

С момента премьеры фильма на YouTube его посмотрело более 1 млн человек. Красовский заявил, передает НСН, что не планирует подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как уверен в отказе.

По словам Красовского, его фильм не является сугубо черной комедией, и это «светлый фильм». Комический эффект, по мнению режиссера, достигается с помощью конфликта состоятельных персонажей и гостей-бедняков, а сам конфликт — бытовой. В фильме при этом не высмеиваются ужасы блокады, добавил он.