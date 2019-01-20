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Чиновники дали малоимущей семье пособие в 47,5 рублей 

Lenta.ru 2 часа назад
В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременное пособие в размере 47,5 рублей. Об этом сообщает портал «Панорама», отслеживающий новости Ростовской области.
По его информации, за поддержкой в администрацию обратилась многодетная семья, в которой детей воспитывает один родитель. Чиновники рассмотрели заявку и решили выделить материальную помощь. «В соответствии с областным законом (…) назначено социальное пособие в размере 47,5 рубля сроком на один месяц», — говорится в их ответе. Дополнительно из бюджетных средств города семье было решено выделить тысячу рублей.
Instagram @yurist.tag
Размер помощи вызвал волну возмущения. Юрист Юрий Заблоцкий на своей странице в Instagram назвал это «федеральной программой по профилактике ожирения».
Издание также называет предложение чиновников «щедростью», поражающей воображение. В сети теперь гадают, на что семья потратит свалившееся на нее «богатство», отмечает портал.
Ранее в январе депутату Гордумы Читы Екатерине Борисовой пришлось оправдываться за слова об отключении на ночь свет малоимущим гражданам.
В конце 2018-го губернатор Ростовской области Василий Голубев приоритетом развития региона назвал рост качества жизни людей.
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Общество , Видео , Василий Голубев , Екатерина Борисова
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