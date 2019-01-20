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Глава Минстроя оценил идею отказа от газовых плит 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Повсеместная замена бытового газового оборудования в России электрическим стала бы крайней мерой, не везде возможно это осуществить, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.
«Я думаю, это крайность», — сказал он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
«Не везде, во-первых, можно будет перейти на электричество, причем это будет стоить очень приличных денег», — приводит его слова ТАСС.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов предлагал оснащать все новостройки только электрическим оборудованием, а старые дома, не подлежащие сносу, реновации и так далее, постепенно переводить на электричество.
В последние недели произошло сразу несколько ЧП с бытовым газом. Так, 14 января в городе Шахты Ростовской области взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа, погибли пять человек.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.
После этих происшествий в ряде российских регионов усилили внеплановые проверки газового оборудования и инженерных систем. Кроме того, власти на местах намерены подготовить законодательные инициативы и рассмотреть возможность обязательной установки в жилых зданиях специального оборудования для предотвращения утечек газа.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Общество , Владимир Якушев , Михаил Емельянов , Конституционный комитет Госдумы , Минстрой , ИТАР-ТАСС
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