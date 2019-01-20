Конец праздника: YouTube удалил комедию о блокаде Ленинграда

Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Черная комедия о блокадном Ленинграде «Праздник» была удалена с видеохостинга YouTube без объяснения причин. По словам создателя ленты Алексея Красовского, на момент случившегося у нее было около миллиона просмотров.

YouTube без объяснения причин удалил фильм Алексея Красовского «Праздник», сюжет которого разворачивается в блокадном Ленинграде. Об этом в своем фейсбуке сообщил сам режиссер.

Картина была выложена на видеохостинге 3 января 2019 года и, по словам Красовского, всего за пару недель собрала около миллиона просмотров.

Отметим, что публичные страсти вокруг «Праздника» разгорелись еще задолго до появления фильма в общем доступе. В минувшем октябре, в частности, депутат от Санкт-Петербурга Сергей Боярский назвал кощунством и позором идею снять черную комедию про блокадный Ленинград.

«Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда — это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города», — заявил он.

Чиновник также пообещал сделать все возможное, чтобы подобный фильм никогда не был создан.

«В стремлении творческого самовыражения часто случаются перегибы, и мы становимся свидетелями появления столь неуместных экспериментов. Надеюсь, что воплотить его в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю все от меня зависящее»,

— цитирует его РИА «Новости» . Известно, что «Праздник» был создан в том числе и на средства, собранные на одной из краудфандинговых платформ (обозначенная сумма минувшей весной была равна 1,5 млн рублей). Там же причастные к черной комедии объяснили, почему им пришлось создавать проект своими силами.

«Конечно, как только был написан сценарий, мы предпринимали попытки найти деньги на съемки обычным способом, стучась в двери больших студий, однако после скандалов вокруг «Матильды» и «Смерти Сталина» продюсеры не хотят рисковать, видя рядом с «блокадой» слово «сатира». Поэтому мы решили снять это кино сами», — говорится в обращении.

Действие скандальной ленты разворачивается в блокадном Ленинграде под Новый год. В центре сюжета — семья «на особом положении», у которой в преддверии праздничной ночи начинаются непредвиденные проблемы.

«Как и в «Коллекторе», все действие «Праздника» происходит в одном месте: и тоже в течение одной ночи (с 31 декабря на 1 января), — уточняли еще создатели еще до премьеры. — Героев в кадре чуть больше — шестеро, а за кадром всего один (зато какой!). И как в этом не страшно признаться, но это комедия, местами черная, но чаще — светлая и новогодняя».

«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город на Неве. Съемки такого «фильма» — это глумление над историей нашего народа», — подчеркнул он.

Турчак также напомнил, что есть темы, над которыми нельзя шутить.

«Я обращаюсь к главе Минкультуры Владимиру Мединскому с требованием ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине», — заключил секретарь Генерального совета «Единой России».