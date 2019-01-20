Умер пермский режиссер-документалист Рашид Давлетшин

. Пермский режиссер-документалист Рашид Давлетшин скончался 19 января на 64 году жизни, сообщается на сайте Пермского государственного института культуры.

"Девятнадцатого января 2019 года ушёл из жизни наш коллега — доцент кафедры "Режиссуры и мастерства актёра" Давлетшин Рашид Рафикович", — говорится в сообщении.

Дата и время похорон будут известны позже.

Рашид Давлетшин родился в 1955 году. В 1979 окончил Московский государственный институт культуры как режиссёр-руководитель самодеятельной кино-фотостудии. В 1980-1991 годы Давлетшин работал в Комитете по телевидению и радиовещанию Перми и снял более 30 документальных и научно-популярных фильмов, среди которых "Улочка", "Бурозубки", "Отвори мне дверь покаяния", "Танго для "ЗК" и другие.

С 1991 года Давлетшин сотрудничал с пермской киностудией "Новый курс", с 2010 года занимал должность доцента кафедры журналистики ПГНИУ.