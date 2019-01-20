Двенадцатилетняя девочка из Чечни мечтает стать самой маленькой в России

Двенадцатилетняя девочка Анжела Ташуева из Грозного внешне мало отличается от младенца: ее рост 57 сантиметров, а вес — около шести килограммов. Она мечтает стать самой маленькой девочкой в России , ее мама собирается оформлять заявку в Книгу рекордов России.

"Съемки не будет…"

Анжела встретила нас, как и подобает хозяйке, прямо у порога квартиры, одетая в яркое малиновое платье. Но чтобы поздороваться с хозяйкой, надо присесть на корточки. Голос детский, и только лукавая улыбка выдает возраст. Она живет с родителями — единственный ребенок в молодой семье и всеобщая любимица у родственников. Мама девочки Румани с порога рассказывает, как Анжела заставила ее купить новую сумочку, проявив упрямство и страсть к аксессуарам.

"Она только на вид такая хрупкая, на самом деле она умеет добиваться своего. Как только узнала, что собираются приехать журналисты, заявила: "Если не купишь мне сумку, никакой съемки не будет". Пришлось вот купить", — рассказывает Румани, демонстрируя покупку.

История Дюймовочки

Анжела родилась в марте 2006 года, младенец весил около 700 граммов при росте 38 сантиметров.

"Мы ее укачивали на ладошке, вместо пеленки — носовой платок", рассказывает мама.

Одежду для Анжелы купить было невозможно, да и сейчас эта проблема остается, говорит она.

"Одежду покупаем в детских магазинах. Платья, костюмы еще можно найти, но вот с обувью беда", — сокрушается Румани.

Удовлетворить взыскательный вкус юной леди с двенадцатым размером ноги сложно.

"Она хочет туфельки с каблучком, нарядную обувь, не детскую, такую найти сложно. Вот только такие нашли", — показывает Румани миниатюрные босоножки на невысоком пластмассовом каблуке.

Удачную покупку совершил папа.

Хотя они и больше на несколько размеров, но девочка носит их, не снимая, весь сезон.

Румани говорит, что проблем со здоровьем, если не считать маленький рост, у Анжелы нет.

"Проблем со здоровьем у нее не было, простудой болеет не часто, особого питания тоже нет. Она ест все, что мы едим. Но мясо в меню должно быть обязательно", — говорит Румани.

Но свои гастрономические предпочтения у Анжелы все-таки есть. На вопрос, что она любит, отвечает: "Роллы". Мама говорит, что Анжела ловко справляются с японскими столовыми приборами, что под силу не каждому взрослому.

Диагноз

Врачи в Грозном не смогли поставить диагноз ребенку. Семья продала единственную недвижимость — однокомнатную квартиру — и выехала в Германию в 2013 году, когда Анжеле было семь лет, в надежде вылечить девочку.

"Мы там прожили два года, нам очень помогали благотворительные организации. Девочку полностью обследовали и сказали, что ее не надо лечить, это генетическое заболевание — секкелис (врожденная карликовость — ред.). Немецкие врачи сказали, что с таким диагнозом живут 19-20 лет", — поведала мать ребенка.

В Грозном Анжелу не принимали в детский сад и школу из-за роста.

"Когда пришло время идти в первый класс, мы обратились в ближайшую школу, но там нам отказали, сказали, что слишком маленькая, за ней нужен специальный уход, да и парт на таких крошек в школе нет", — вспоминает Румани.

В Германии Анжела впервые пошла в школу. В чужой стране нашлась и парта, и индивидуальный педагог.

"За ней приезжали, забирали ее в школу, поставили в классе отдельную парту для нее, на переменах ее сопровождал приставленный к ней педагог", — говорит Румани.

По словам матери, девочка училась успешно, довольно быстро выучила немецкий язык.

"Учителя отмечали ее способности, она закончила первый и второй классы немецкой школы, но потом нам пришлось вернуться домой по семейным обстоятельствам — и учеба на этом прервалась", — говорит женщина.

В Грозном Анжела в школу так и не пошла. Румани говорит, что из-за печального предыдущего опыта она не решилась больше обратиться в учебное заведение.

"Когда вернулись, она путала языки — немецкий, русский, чеченский, теперь она уже адаптировалась, говорит и на русском, и на чеченском", — добавила Румани.

Увлечения и знаменитые подписчики

Тем ни менее Анжела надеется пойти в школу. "Это ее мечта, очень хочет учиться", — утверждает женщина. А пока мама купила ей прописи с цифрами и буквами, которые девочка старательно выводит, без единой помарки. У нее уже собралась внушительная коллекция исписанных тетрадей. Средств для организации индивидуальных занятий для ребенка у семьи нет.

Анжела говорит, что любит рисовать, чаще всего она рисует популярных среди девочек сказочных модниц — кукол Винкс. Есть у нее и подружки, с которыми она гуляет во дворе.

"Ее лучшая подруга — Диана из соседнего дома, ей 16 лет. Она не хочет дружить с маленькими девочками, все ее подружки — сверстницы либо постарше", — говорит Румани.

По ее словам, маленькие дети чаще всего подходят на улице и трогают ее, как куклу, Анжелу подобное внимание раздражает. Да и в куклы она уже не играет.

"Ей часто дарят куклы, принимают за маленького ребенка, но они у нее лежат в сторонке, она уже не играет с ними. Ее интересует косметика, лаки для ногтей, бижутерия", — заметила мать.

Анжела достает из тумбочки внушительных размеров косметичку и показывает содержимое: полный набор визажиста. Анжела любит гаджеты и социальные сети, у нее есть свой аккаунт в Instagram. Среди подписчиков — российская певица и телеведущая Ольга Бузова . Анжела очень гордится, когда Ольга ставит ей лайки.

"Она очень любит танцевать, всегда разучивает новые движения под музыку, включает музыкальные каналы", — рассказывает Румани. Анжела уточняет, что больше всего любит арабские танцы.

Книга рекордов

По словам Румани, девочка понимает, что она особенная и отличается от сверстниц, но с возрастом все чаще задает вопрос, когда она вырастет.

"Я не знаю, есть ли в России дети меньше Анжелы, но когда мы были в Германии, немецкая организация собиралась официально зарегистрировать ее как самую маленькую девочку, писали о ней в СМИ, но мы уехали до того, как они это успели сделать. Нам знакомые посоветовали обратиться в Книгу рекордов России, мы намерены подать заявку. Я не очень разбираюсь в этих вопросах. Какой будет результат, не знаю", — говорит женщина.

Представитель Книги рекордов России заявил РИА Новости , что зарегистрированных девочек с подобными параметрами в России нет.