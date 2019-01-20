Россиянам предложили охоту на геев за вознаграждение

Объявление о розыске «охотников на геев» появилось в рунете. К сотрудничеству приглашают «агрессивных к ЛГБТ» спортивных молодых людей, которые владеют бойцовской техникой. За насилие в отношении человека «неправильной» ориентации организаторы «гейхантерства» обещают заплатить до 300 тысяч рублей.

Информационное объявление было опубликовано на сайте «Пила» 19 января. Данный сайт был создан в 2014 году и позиционирует себя как информационный ресурс «Союза Гомофобов России, Стран СНГ, Сирии и Ирана».

В числе заданий, который придётся выполнять «охотникам» — выявление представителей секс-меньшинств, срыв акций ЛГБТ, потасовки в гей-клубах, а также избиения геев, организация подстав, транспортировка представителей ЛГБТ в республику Чечня.

«Можно практически все, кроме убийств», — говорится в объявлении, которое сопровождено фотографией лидера Чечни Рамзана Кадырова

Тех, кто готов открыть охоту на «вонючих гомосексуалистов», приглашают прислать резюме на почту. За выполнение тестового задания «гейхантерам» обещают платить по 10 тысяч рублей, в дальнейшем ставки будут повышаться, указано на сайте.

«Охоту на геев» обещают начать в следующих регионах: Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Самарская область, Свердловская область, республика Башкортостан, республика Татарстан, республика Удмуртия, Челябинская область, Пермский край, Саратовская и Оренбургская область. В дальнейшем, как указано на сайте, планируется также открыть охоту в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Ярославле, Туле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Волгограде, Рязани, Пензе, Новом Уренгое, Омске и Новосибирске.

Редакция News.ru направила заявление с информацией о нарушении российского законодательства в Следственный комитет РФ.

Ранее News.ru сообщал о преследовании представителей ЛГБТ в Чечне. По данным представителей Российской ЛГБТ-сети, порядка 40 мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации были задержаны, двое из них погибли в отделах полиции.