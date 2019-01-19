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В РПЦ предложили Филарету стать патриархом Галактики 

Газета.Ru + ещё 14 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков заявил, что глава бывшего Киевского патриархата Филарет Денисенко может взять себе любой угодный ему титул. Свое мнение он выразил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Представитель патриарха подчеркнул, что самонаименования со стороны украинских священнослужителей являются "цирком".
"Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики", — заявил Волков.
Он также выразил мнение, что РПЦ не может дать "вменяемых оценок" действиям украинских священнослужителей. Он также выразил мнение, что поступки являются "неадекватными".
Ранее Филарет документально заверил, что его следует именовать патриархом Киевским и всея Руси и Украины.
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Общество , Александр Волков , РПЦ , Радиостанция "Говорит Москва"
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