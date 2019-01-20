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Раскольнику-Филарету предложили назваться патриархом всея Галактики 

Lenta.ru + ещё 23 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет объявил себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». Фотографию документа с соответствующим званием опубликовал на своей Facebook-странице дьякон Андрей Кураев..
«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Всё это похоже на цирк, больше ни на что», — прокомментировал поступок патриарха Филарета руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, передает радиостанция «Говорит Москва».
7 января патриарх Филарет объявил, что ПЦУ, недавно получившая автокефалию, рано или поздно станет самостоятельным патриархатом. Он также выразил мнение, что после получения томоса большая часть православных церквей, в том числе и Русская православная церковь (РПЦ), войдет в евхаристическое общение с ПЦУ, «потому что другого пути нет».
Константинопольский (вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января. Церемония вручения документа главе церковной структуры Епифанию прошла на следующий день. В ПЦУ вошли представители преимущественно неканонических структур — УПЦ КП, а также Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать как итоги объединительного собора, так и правомерность томоса.
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Общество , Андрей Кураев , Александр Волков , РПЦ , Радиостанция "Говорит Москва"
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