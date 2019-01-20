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Валуев объяснил купание в «проруби с подогревом» 

Lenta.ru + ещё 5 38 минут назад
Фото: ТАСС
Бывший боксер тяжеловес Николай Валуев, который, завершив спортивную карьеру стал депутатом Госдумы, ответил на критику за пост в Instagram. Политик прояснил детали своего купания на Крещение.
Пост, о котором идет речь, появился на странице Валуева 19 января. Некоторые пользователи сочли, что прорубь, куда окунулся Валуев, подогревалась: они обратили внимание на бьющий из-под воды ключ.
«Это аэратор. Он всю зиму работает. Это чтобы рыба не задыхалась, и прорубь не замерзала», — объяснил политик.
Валуев окунулся в прорубь в деревне Сярьги Всеволожского района (Ленинградская область). В субботу, 19 января, православные верующие отмечали Крещение Господне.
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Общество , Интернет , Николай Валуев , Госдума
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