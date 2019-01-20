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Валуева заподозрили в купании в проруби с подогревом 

Чемпионат.com + ещё 2 32 минуты назад
20 января православный мир отмечает Крещение. Традиционно в этот день многие окунаются в прорубь с ледяной водой. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев также продемонстрировал решимость искупаться в проруби. Соответствующее видео он выложил на своей официальной странице в «Инстаграме».
Однако некоторые пользователи сети неоднозначно отреагировали на отснятый материал. Так было обращено внимание на пар из под воды, а также на то, что лёд совсем не тает. Подписчики Валуева предположили, что боксёр окунулся в прорубь с подогревом.
Сам экс-чемпион с юмором отнёсся к подобным предположениям, написав на своей странице в «Твиттере» следующее: Нанотехнологии! И лёд особенный — не тает, и рыба уже сваренная всплывает. Только съесть остаётся.
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Общество , Видео , Николай Валуев
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