Валуева заподозрили в купании в проруби с подогревом

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) 19 Янв 2019 в 11:11 PST 20 января православный мир отмечает Крещение. Традиционно в этот день многие окунаются в прорубь с ледяной водой. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев также продемонстрировал решимость искупаться в проруби. Соответствующее видео он выложил на своей официальной странице в «Инстаграме».

Однако некоторые пользователи сети неоднозначно отреагировали на отснятый материал. Так было обращено внимание на пар из под воды, а также на то, что лёд совсем не тает. Подписчики Валуева предположили, что боксёр окунулся в прорубь с подогревом.

Сам экс-чемпион с юмором отнёсся к подобным предположениям, написав на своей странице в «Твиттере» следующее: Нанотехнологии! И лёд особенный — не тает, и рыба уже сваренная всплывает. Только съесть остаётся.