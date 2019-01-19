Писатель Виктор Ерофеев извинился перед грузинами за посещение Абхазии

«Если я допустил ошибку, то искренне извиняюсь перед грузинским народом, так как очень хочу продолжить сотрудничество. У меня нет претензий к правительству Грузии. Я только хочу продолжить отношения с моими грузинскими друзьями и издавать свои книги на грузинском языке», — заявил он в опубликованном на грузинском языке интервью тбилисской газете «Квирис палитра» («Палитра недели»).

Писателя не пропустили в Грузию в тбилисском аэропорту, мотивировав это требованиями грузинского «Закона об оккупации», по которому необходимо согласовывать посещения Абхазии и Южной Осетии.

При этом Виктор Ерофеев отметил, что в 2017 году без проблем прибыл в Грузию вместе с Зурабом Церетели на открытие музея современного искусства, хотя до этого дважды посещал Абхазию.

Комментируя свои впечатления об Абхазии, он отметил, что позицию абхазов можно назвать сепаратистской.

«Это такой сепаратизм, перед которым стоят некоторые европейские страны, например, Испания», — сказал писатель.

По его словам, в Абхазии «всем управляет Россия, что не всем нравится».