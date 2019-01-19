В Новосибирске и Екатеринбурге стартовали полуфиналы конкурса «Лидеры России»

В субботу в Новосибирске Екатеринбурге состоялись торжественные церемонии открытия региональных полуфиналов по Сибирскому и Уральскому федеральным округам в рамках очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов.

Меняйло, обращаясь к участникам из Сибири, напомнил, что конкурс «Лидеры России» и платформа « Россия — страна возможностей» были запущены по инициативе президента Владимира Путина чуть больше года назад.

«Сегодня платформа насчитывает уже пятнадцать проектов, а в ее реализацию вовлечено полтора миллиона человек. Проекты платформы «Россия — страна возможностей» — это будущее. Владимир Владимирович назвал ту работу, которую мы с вами делаем, «взрослением государственного аппарата». Мы перешли сегодня к отбору, воспитанию и подготовке кадров как для органов власти, так и в бизнес-структуры», — подчеркнул он.

Представитель главы государства добавил, что участие в данном конкурсе «воспитывает в людях, помимо прочего, еще и инициативность, желание проявить себя среди остальных».

«А еще мы сегодня воспитываем в себе неравнодушие. Если мы неравнодушны — мы никогда не пройдем мимо негатива, мы не закроем глаза на то, на что их нельзя закрывать. Мы всегда будем активными участниками всех событий в нашей стране. И потому даже те, кто смог заявиться, но не прошел в полуфинал — все равно показали элемент активности, воспитали его в себе», — сказал Меняйло.

В свою очередь глава принимающего сибирский полуфинал региона Андрей Травников отметил, что конкурс «Лидеры России» привел к осознанию существующего запроса не только на кадровый рост, но и на личностный рост, самореализацию и командоформирование.

Он отметил, что «это спровоцировало появление многих аналогичных региональных проектов». Например, в Новосибирске в апреле 2018 года «попытались запустить областной аналог „Лидеров России“ — проект „Команда региона“, который „оказался успешным“, и в 2019 году его повторят.

По словам Травникова, успешных участников конкурса не только назначают на высокие руководящие позиции, но и привлекают для экспертизы.

»В течение прошедшего года мы присматривались к участникам проекта, как к кадровым резервистам — состоялись в том числе назначения в правительство региона. Но мы еще и прислушивались к их мнению. Кто-то из участников конкурса прошлого года вошел в совещательные структуры при органах власти, кто-то стал и моим советником. И я уверен, что и по итогам конкурса 2019 года элитная команда управленцев и России и каждого региона пополнится новыми участниками», — сказал губернатор Новосибирской области.

Цуканов подчеркнул важнейшую возможность, которую получили полуфиналисты конкурса: «Встречаясь с людьми, я часто говорю о том, что задача каждого чиновника — делать все, чтобы качество жизни менялось с каждым днем. Но не у каждого обычного человека есть возможность изменить жизнь — свою, жизнь своей семьи, своего города, региона, нашей страны. А у вас такая возможность появилась».

Он рассчитывает, что после завершения конкурса «те люди, которые приехали из муниципалитетов, регионов нашего округа, будут востребованы не только на федеральном уровне, не только в столице нашей родины, но, прежде всего, в муниципалитетах, в регионах, в наших городах, решая задачи по улучшению качества жизни России».

Алексей Комиссаров в своем выступлении отметил, что конкурс «Лидеры России» уже стал регулярным, постоянно действующим механизмом социального лифта: «Как и в прошлом году, назначение на высокие должности не является основной целью конкурса, но в этом году к нам присоединилось много партнеров — серьезных, крупных партнеров. И я практически не сомневаюсь, что мы сможем для наших успешных участников предложить еще больше карьерных возможностей по итогам этого конкурса».

Он добавил, что сам по себе региональный финал дает участникам большие возможности. Это, в первую очередь, нетворкинг: «Вы можете найти единомышленников, объединиться для реализации самых разных проектов».

«Я знаю, что многие из вас усиленно готовились, и думаю, что в эти дни вам нужно не только проявить свои самые лучшие качества, свои способности, но и насладиться теми испытаниями, которые мы для вас подготовили, насладиться общением друг с другом, новыми знаниями и новыми эмоциями. Я желаю вам ярко провести эти дни и всем удачи!», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Сообщается также, что накануне участники, приглашенные в полуфиналы, прошли контрольное компьютерное тестирование, необходимое для подтверждения результатов дистанционного этапа отбора.

По итогам к участию в полуфинале по СФО были допущены 244 участника. Из них Новосибирскую область представляют 69 участников, Красноярский край — 48, Томскую область — 32, Омскую область — 25, Иркутскую область — 24, Кемеровскую область — 20, Алтайский край — 19, Республику Хакасия — пять, Республику Тыва — один, Республику Алтай — один.

К участию в полуфинале УрФО допущены 253 участника. Из них участников из Свердловской области — 94, из Челябинской области — 48, из Ханты-Мансийского АО — Югры — 43, из Тюменской области — 42, из Ямало-Ненецкого АО — 21, из Курганской области — пять.

В течение двух основных дней полуфиналов — 19 и 20 января — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в финал.

21 января будут подведены итоги и определены финалисты от СФО и УрФО.

Указывается, что в январе и феврале региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках — в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.

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