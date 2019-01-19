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СМИ показали, как владимирская чиновница моет пол в больнице 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Врио заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова, посоветовавшая медикам мыть полы в больнице, приехала в медучреждение в городе Струнино, чтобы провести там субботник.
Life ведет видеотрансляцию из больницы, где проходит уборка с участием Чекуновой.
Life
Напомним, чиновница на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя». Позже она организовала в медучреждении генеральную уборку.
В заксобрании Владимирской области назвали ее заявление «некорректным, но справедливым».
В пятницу стало известно, что Чекунова проведет в данной больнице субботник.
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Общество , Владимирская Область , Струнино
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