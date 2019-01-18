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Соловьев разъяснил суть скандального спора с Чубайсом 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обвинения в некомпетентности, которые в его адрес ранее высказал глава Роснано Анатолий Чубайс, передает ФАН.
По словам журналиста, Чубайс не стал вникать в суть его слов об энергоэффективности экономики, а потому не услышал обращенных к нему вопросов.
«Чубайс как всегда попытался отшутиться, при этом, как это часто бывает, весь материал не слышал. Поэтому ничего, кроме мелочных личностных оскорблений, которые являются стилем Чубайса всю его жизнь, он породить не смог», — сказал Соловьев.
Он также призвал главу Роснано прослушать эфир передачи целиком и услышать «вполне конкретные вопросы к нему».
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Общество , Анатолий Чубайс , Владимир Соловьев , Роснано
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