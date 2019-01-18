Умер Виктор Мочалов

Российский ведущий телеканала "2х2" Виктор Мочалов скончался. Об этом говорится на сайте канала.

Отмечается, что зрителям он был известен как Виктор Владимирович. Он вел такие передачи, как "Новости анимации", "Итоги интернета" и "Межгалактический огонек 2х2".

По словам директора департамента промо и дизайна Дмитрия Охотникова, он встретил Мочалова, когда тот раздавал листовки около чебуречной в Москве и зачитывал текст. Его пригласили работать благодаря "голосу, как у советского диктора".

Ранее британский комедийный сценарист и телеведущий Денис Норден скончался в возрасте 96 лет.