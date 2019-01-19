Работника уральского завода задержали в Москве за одиночный пикет

Работник завода в Свердловской области задержан полицией после организации одиночного пикета.

Как сообщает «Новая газета», рабочий завода «Форэс» из города Сухой Лог Свердловской области Рустам Корелин устроил одиночную акцию на Красной площади.

Корелин держал в руках плакат, на котором он сообщил род своей деятельности и сумму месячного заработка:

«Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!»

Акция продлилась около 10 минут, после чего к пикетчику подошли сотрудники полиции, пригласившие его в отделение. Корелин сопротивления правоохранителям оказывать не стал.

Целью жителя Свердловской области, помимо улучшения оплаты труда, является создание профсоюза, создание «вредных списков», позволяющих выходить на пенсию раньше обычного, и получение доплат за работу на вредном производстве.