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Прилепин отреагировал на новую песню Гребенщикова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: vz.ru
Писатель Захар Прилепин решил проверить, станет ли музыкант Борис Гребенщиков исполнять в Киеве свою новую песню, в которой посылает оппонентов.
«Гребенщиков тут новую песню написал. Думаю, без ложной скромности, что мой вклад в появление этой песни-то есть», — написал Прилепин в Facebook.
Прилепин цитирует припев песни:
«Я отказываюсь быть камнем в вашей стене, Отказываюсь быть трупом в вашей войне, Отказываюсь маршировать в вашем строю, Идите нахер, а я еще спою!».
По мнению писателя, последняя фраза говорит о том, что автор песни задет за живое, так как «до сих пор он никого на хер не посылал».
Прилепина заинтересовало, будет ли Гребенщиков исполнять эту песню только в России, либо будет петь и на ближайших концертах в Киеве.
«Тогда никаких вопросов. Но если песня только нам — тогда увольте. Тогда сами на хер», — написал он.
В декабре Борис Гребенщиков вынужден был отменить концерты в украинских городах из-за введения в стране военного положения.
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Комментарии
Общество , Захар Прилепин , Борис Гребенщиков
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