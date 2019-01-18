Прилепин отреагировал на новую песню Гребенщикова

«Гребенщиков тут новую песню написал. Думаю, без ложной скромности, что мой вклад в появление этой песни-то есть», — написал Прилепин в Facebook.

Прилепин цитирует припев песни:

«Я отказываюсь быть камнем в вашей стене, Отказываюсь быть трупом в вашей войне, Отказываюсь маршировать в вашем строю, Идите нахер, а я еще спою!».

По мнению писателя, последняя фраза говорит о том, что автор песни задет за живое, так как «до сих пор он никого на хер не посылал».

Прилепина заинтересовало, будет ли Гребенщиков исполнять эту песню только в России, либо будет петь и на ближайших концертах в Киеве.

«Тогда никаких вопросов. Но если песня только нам — тогда увольте. Тогда сами на хер», — написал он.

В декабре Борис Гребенщиков вынужден был отменить концерты в украинских городах из-за введения в стране военного положения.