Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

В социальных сетях бурно и порою даже нецензурно обсуждают сенсационное решение одного из судов Чеченской республики . Суд считает необходимым простить жителям Чечни 9 млрд рублей, которые они задолжали за газ. Почему подобное выглядит по меньшей мере странным — и как на самом деле нужно решать проблему неплатежей?

Заводской районный суд Грозного принял решение о списании долгов за газ, накопленных жителями республики. Что примечательно, списать долги потребовали не сами неплательщики, а прокуратура , на сайте которой и размещено сообщение о принятом решении — на сайте суда этой информации нет.

Помимо самого факта списания 9 миллиардов рублей долгов по требованию прокуратуры, особое внимание прессы и социальных сетей привлекла формулировка: «действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряжённость и могли повлечь протестные выступления населения».

То есть в переводе с прокурорского на русский: «если требовать у людей заплатить за сожжённый ими газ, то люди выйдут на митинги».

Суд согласился с прокуратурой, а «Газпром межрегионгаз» , у которого потребовали забыть о 9 миллиардах, заявил о намерении обжаловать это решение.

Проблеме неплатежей и откровенного воровства газа на Северном Кавказе не один год, и ВЗГЛЯД об этом неоднократно писал. Общий объем просроченной задолженности населения в 2018 году превышал 35 миллиардов рублей.

По словам директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, «люди там не платят за коммунальные ресурсы и это стало частью их национальной культуры. Такая же история была и с энергетикой; приезжать отключать электричество приходилось чуть ли не с автоматчиками», — заявил он в интервью газете ВЗГЛЯД

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил, что «в России гораздо больше людей, которые с точки зрения справедливости имеют право на списание долгов». Это, по его словам, жители Восточной Сибири, регулярно подвергающиеся паводкам и подтоплениям домов, а также жители Подмосковья , «страдающие от газового произвола и неразберихи».

Симонов также привел в пример Подмосковье: «Если бы жители Московской области обратились в горсуд с вопросом, можно ли им не платить за газ, суд тоже бы принял такое решение? Я не знал, что газ у нас является бесплатным ресурсом и жители отдельных регионов могут заявлять, что если их будут заставлять платить, то начнутся бунты».

Жители столичного региона пока молчат, а вот депутат Смоленской областной Думы Андрей Шапошников направил в местную прокуратуру обращение, в котором призывает последовать примеру Чечни и обратиться в суд с требванием списать долги населения за газ. «Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты Федерации по Конституции равны, то соответственно на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом,

это было бы справедливо», — заявил Шапошников.

Выше приведены заявления официальных лиц. То, что пишут в социальных сетях, по большей части цитировать нельзя. Во-первых, статью 282 Уголовного кодекса «разжигание межнациональной розни» хоть и смягчили, но не отменили полностью. Во-вторых, материться в СМИ, в отличие от соцсетей, запрещено.

Словом, реакция общественности, мягко говоря, резко негативная. То, что Чечня находится на лидирующих позициях среди получателей субсидий из федерального бюджета, уже давно вызывает раздражение у жителей многих других регионов — как доноров, так и реципиентов. Причем первое место Чечни — это миф, на первом месте уже который год находится Дагестан. На втором — Якутия, на третьем — Камчатка, на четвертом — Алтайский край, и только пятой идёт вотчина Рамзана Кадырова

Глупо считать Чечню «таким же как и все» субъектом Федерации — всё-таки гражданская война была только там. Но война давно закончилась, в прошлом году получили право голоса люди, родившиеся после окончания боевых действий.

Если у «Газпрома» просят списать долги 90-х годов, когда республика выпала из российского правового поля — это одно дело. Если же речь идет о более современных долгах, то, разумеется, ни о каком списании и ни о какой «безнадежности» речи идти не может. Или надо списывать долги по всей России, как и предлагают смоленские депутаты. Но это нанесёт серьёзный психологический удар по добросовестным плательшикам.

Во всей проблеме неплатежей за коммунальные услуги, которые в России действительно очень сильно подорожали за последние годы, есть один странный момент:

откуда-то взявшаяся уверенность что в СССР пользование водой, газом и электричеством было бесплатным.

Даже защитник прав потребителей Егармин в интервью газете ВЗГЛЯД почему-то говорит: «Чечня — это регион, который не платит за ЖКУ вообще, они считают, что живут в СССР, потому что ровно такая же ситуация у них и с электричеством. Они скоро и по этому поводу сделают то же самое, махнут рукой на запад и скажут: пусть там думают, что делать, иначе у нас будет социальная напряженность».

Но в СССР люди платили квартплату, газ и вода предоставлялись без счёта, электричество — по счётчикам. Да, относительно зарплаты эти расходы были значительно меньше, чем сейчас. Зато несравнимо дороже стоила качественная одежда и мебель, не говоря о запредельной стоимости автомобиля.

Коммунизм СССР так и не построил, и уж тем более, никакого коммунизма не может быть сейчас. Требовать снижения стоимости услуг естественных монополий граждане могут всеми законными способами — в том числе, выходя на митинги. Но когда прокуратура известного неплатежами и воровством энергоресурсов региона требует у поставщика газа списать долги, а суд встает на её сторону — это выглядит по меньшей мере странно, а по большей — возмутительно. Именно возмущение это и вызвало у подавляющего большинства прочитавших новость о «самом гуманном в мире» Заводском районном суде города Грозного.

И да, социальная напряженность и протестные выступления действительно, могут возникнуть. Но не в Чечне, а в других регионах, правоохранительные и судебные органы которых почему-то преследуют неплательщиков, а не встают на их сторону.

Что же касается решения проблемы неплатежей, то она довольно-таки проста: предоплата и моментальное отключение в случае просрочки. Других методов ни в России, ни в других странах пока не придумали.