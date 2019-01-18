37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб 

Живущий в Санкт-Петербурге 37-летний Евгений Семёнов — сирота, детство он провёл в интернате. Повзрослев, Евгений начал работать в больнице, где спустя время познакомился с коллегой Николаем. Когда мужчины сошлись поближе, Николай с удивлением узнал, что Евгений не умеет читать и писать. Но, как выяснилось, Евгений уже не имел права на образование, поскольку был старше 23 лет. Но в итоге мужчины добились, чтобы Евгения зачислили во второй класс. Сейчас Николай занимается юриспруденцией, он добился, чтобы Евгению дали гарантированную воспитанникам детдомов квартиру. Евгений посещает школу, а Николай помогает ему с выполнением домашних заданий.