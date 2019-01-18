Пока вы спали: Россиян «прокатили» со льготными отпусками 

Госдума запретит обнуление электронных кошельков
Операторы электронных кошельков могут лишиться права изымать деньги с неактивных кошельков, рассказал «Коммерсанту» депутат Госдумы Анатолий Аксаков. По словам руководителя думского комитета по финансовому рынку, его обеспокоили жалобы граждан на такую практику операторов, поэтому он намерен поправить закон «О национальной платежной системе». Ныне он не запрещает операторам электронных кошельков изымать деньги с неактивных кошельков в рамках договора оферты.
Черного трансплантолога с Украины простят выдать России
Россия попросила Турцию об экстрадиции украинско-израильского черного трансплантолога Бориса Вольфмана, пишет «Коммерсант». Следственный комитет России винит 35-летнего уроженца Украины в торговле людьми с целью изъятия органов и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вольфман был задержан в Стамбуле на основании ордера Интерпола. За право «принять» гражданина Украины и Израиля у себя России предстоит побороться с тремя странами (Украиной, Израилем и Косово), которые винят Вольфмана в том же самом и также потребовали его экстрадиции.
Что ждет вкладчиков
Ставки по рублевым вкладам в России в 2019 году превысят 10% лишь в случае внешних шоков, рассказали «Банкам.ру» эксперты. Усредненная максимальная процентная ставка крупнейших банков страны в первой половине января составляла 7,53%. Аналитик «Нордеа банка» Дмитрий Феденков прогнозирует рост ставки по вкладам в 2019-м до 8%, а Григорий Бабаджанян из «Почта Банка» — до 7,8-7,9%. По мнению предправления «СДМ-Банка» Максима Солнцева, в течение года ставка вырастет на 0,5-0,7%, а 10% преодолеет, только если Центробанк поднимет ключевую ставку слишком высоко.
«В этом случае российская экономика испытает очень большой шок», — предупредил он.
Льготные отпуска «отстрочили» на полгода
Закон о льготных отпусках для многодетных родителей не подразумевает отмену нормы о том, что брать отпуска можно лишь через полгода после трудоустройства, уточнил «Российской газете» сенатор Валерий Рязанский. В декабре родители, воспитывающие от трех детей младше 12 лет, получили право брать отпуска, когда удобно им, а не работодателю или их коллегам.
«Работодатель должен насчитать отпускные. Из чего он будет это делать, если человек еще ничего не заработал?» — задался вопросом глава комитета Совфеда по социальной политике.
Нефтяники пожаловались на Росгвардию
Росгвардия, получившая право отзывать лицензии у охраняющих объекты ТЭК ЧОПов, начала им злоупотреблять. Об этом, как стало известно «Коммерсанту», в письме секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву написали главы нефтяных компаний «Сибур», «Лукойл», «Татнефть» и «Газпром нефть». Нефтяники пожаловались на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях, интерпретировав это как попытку ведомства монополизировать рынок охранных услуг.